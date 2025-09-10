タイ発ホリスティックウェルネスブランド・PAÑPURI（パンピューリ）｜ ベリーの余韻、ジャスミンの静けさ── リップティントオイル新色「ベリーレッド」「クリア」誕生

パンピューリジャパン株式会社リップティントオイル ベリーレッド（3,300円）

タイに受け継がれるホリスティックなウェルネスの叡智をインスピレーションに、香りを描くPAÑPURI（パンピューリ）より、新色リップティントオイル「ベリーレッド」「クリア」が誕生。植物由来美容成分×テクノロジー、ヴィーガン処方のリップティントオイルに、新色がラインナップ。シアバターの約2倍の保湿力を持つとされるワイルドマンゴーバターやアルガンオイルなどの植物由来成分に加え、唇をふっくらと整える独自技術「ヒアルロン酸フィリングスフィア(TM)」を配合。乾燥や縦ジワが気になる唇にも素早くなじみ、潤いと彩りをもたらします。「ベリーレッド」は瑞々しく甘酸っぱいベリーの香りを、「クリア」は優雅で繊細なジャスミンの香りを纏い、心までも満たすようなラグジュアリーなひとときを紡ぎます。

■ 唇に、心に、寄り添う香り

リップティントオイル ベリーレッド（3,300円）リップティントオイル ベリーレッド（3,300円）左から「ベリーレッド」「ピオニーピンク（発売中）」「クリア」

「ベリーレッド」は、陽だまりで熟した果実を思わせる瑞々しいベリーの香り。甘酸っぱさと軽やかさが調和し、幸福な瞬間を呼び覚ますように、日常に愛らしい彩りを添えます。

「クリア」は、夜明けに花開くジャスミンの精油から紡がれる香り。甘く濃厚でありながら繊細さを秘めた芳香が、心をやさしく解きほぐし、優雅な余韻をもたらします。

■ 植物由来成分と先進テクノロジーの融合

シアバターの約2倍の保湿力を持つとされるワイルドマンゴーバターやアルガンオイルなどの植物由来オイルを贅沢に配合。さらに、唇の内側からふっくら感を与える「ヒアルロン酸フィリングスフィア(TM)」を採用。乾燥や縦ジワ、ハリ不足にアプローチし、柔らかく潤いに満ちた印象の唇へ導きます。

○ ワイルドマンゴーバター：ワイルドマンゴーの種子から得られる植物由来バター。自然に含まれる脂肪酸を豊富に含み、唇をうるおいで包み込み、乾燥によるカサつきを防ぎます。なめらかな感触とリッチなテクスチャーが特徴で、唇をやさしく守りながらしっとりとした状態へ導きます。

○ ヒアルロン酸フィリングスフィア(TM)：水分を抱え込みながら膨らむ特殊なヒアルロン酸カプセルが、唇の内側からふっくらとしたボリューム感を演出。乾燥しやすい唇にうるおいを抱え込み、ふっくらとしたやわらかさを保つ働きが期待されます。唇をすこやかに整え、心地よいコンディションをキープします。

○ アルガンオイル：アルガンの木の実から採れる希少なオイル。自然に含まれるビタミンEや脂肪酸が、唇にうるおいとやわらかさを与えます。しっとりとした感触ながらべたつきにくく、心地よい使い心地が特徴。日々のリップケアに適した植物由来の保湿成分です。

■ デイ＆ナイトで叶えるマルチユース

ひと塗りでメイクアップとして楽しめるのはもちろん、おやすみ前にたっぷりと塗布すれば、リップマスクとして集中ケアにも。ケアとメイク、両方のシーンで活躍するマルチユースなアイテムです。

■ 自然由来の色素が叶えるナチュラルな血色感（ベリーレッド）

植物由来の色素で自然な血色を再現。リップメイクとリップケアを同時に叶えることで、洗練された美しさを引き立てます。

■ ヴィーガン処方のリップティントオイル

動物由来成分を一切使用せず、サステナブルな視点にも配慮したヴィーガン処方。どんな瞬間にも寄り添い、ラグジュアリーで心地よいリップケアを叶えます。

■ ラインナップ

既に人気を集める「ピオニーピンク」に加え、新たに「ベリーレッド」と「クリア」が加わったことで、気分やシーンに合わせた選択が可能に。より自由に、自分らしい美しさを楽しめます。

インナーグロウ リップティントオイル ベリーレッド（3,300円）

ベリーの香り。深みのあるレッドが、ひと塗りで血色感と華やかさを与えるカラー。甘酸っぱいベリーの香りとともに、唇にフレッシュな存在感を添えます。陽だまりを感じさせる果実から紡がれる香りは、瑞々しく甘やかでありながら、ほんのりとした酸味が心を弾ませます。ひとしずくに広がる芳醇さは、記憶の中の幸福な瞬間を呼び覚まし、無邪気な笑みをもたらすよう。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70264/table/32_1_705c7cdc0b8e72518dfedf123647c3ba.jpg?v=202509101156 ]

インナーグロウ リップティントオイル クリア（3,300円）

ジャスミンの香り。うるおいを与えながら唇を美しく引き立てるクリアタイプ。夜明けに花開くジャスミンから紡がれる精油は、甘く濃厚でありながら繊細さを秘めた香りを放ちます。ひとしずくで広がるその芳香は、静けさの中に凛とした華やぎを添え、心をやさしく解きほぐすよう。唇に寄り添うたび、深い安らぎと優雅な余韻をまとわせ、日常を特別なひとときへと変えてくれます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70264/table/32_2_77f0db2725fa468fadbb452d8255795b.jpg?v=202509101156 ]

■ パンピューリのクリーンな取り組み

- ヴィーガン処方- クルーエルティフリー（開発・製造・市場進出などにおいて、製品がお客様の手元に届くまでのいかなるフェーズにおいても、動物を用いた実験は行いません）- 独自基準「PAÑPURI ZeroList(TM)」に基づき、原料を選定する過程で約2,300以上の人体や環境への悪影響が疑われる成分を排除しています- パッケージにはリサイクル可能なガラスや紙箱（大豆インクで印刷）を採用しています

■ パンピューリについて

PAÑPURI（パンピューリ）は、2003年にタイで誕生しました。現在はパークハイアット バンコクをはじめ、タイ国内に23店舗を展開。アジアのホリスティック・ウェルネスをルーツに、現代の感性と融合させたモダンラグジュアリー・ウェルネス・ライフスタイルブランドです。古代タイの治療師たちは、薬草を砕き、オイルに浸して、日々の暮らしに役立ててきました。そのすべての秘薬において「香り」は鍵であり、心と身体と精神を結びつける力を宿していました。パンピューリのフレグランスは、その叡智と伝統を受け継ぎながら、アジア各地で出会った芳香植物と響き合い、独自な香りを描きます。心・体・精神の調和が求められる今、パンピューリの香りは五感を満たし、あなたを包み込み、気分を解き放つ、多感覚の旅へと誘うガイドとなります。

公式オンラインサイト：https://panpuri.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/panpuri_japan/

X： https://x.com/panpuri_japan

パンピューリジャパン株式会社

会社名：パンピューリジャパン株式会社

代表取締役：田中 慎二

設立：2020年08月