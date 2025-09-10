【参加者満足度が驚異の90％超え！】売れるネット広告社グループ、D2C業界成長の中心に～ 『D2Cの会』フォーラム2025が示す、圧倒的な業界リーダーシップ ～

写真拡大 (全4枚)

売れるネット広告社グループ株式会社


売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、2025年6月26日（木）に実施したD2C業界最大級の経営者サミット『D2Cの会』フォーラム2025についてアフターレポートを作成しましたので、お知らせいたします。


本フォーラムには、業界を代表するD2C経営者・支援企業340名超が参加し、過去最大級規模・最多登壇者数での開催となりました。これにより、当社のブランドプレゼンスと業界内ネットワーク拡大を強く示すものとなりました。


さらに、参加者アンケート結果では満足度90％超（91％が「7」以上評価）を獲得。満足度「4」以下は0件という、極めて高い評価を実現いたしました。




『D2Cの会』フォーラム概要


『D2Cの会』とは売れるネット広告社が「D2Cに関わるすべての企業を成功に導きたい」との想いから発足したD2C関係者のグループで、『D2Cの会』フォーラムでは、D2C事業主の経営者・決裁者150名、D2C支援会社150名の合計300名が集結し、「ともにD2Cの成功ノウハウを学び、ともにD2Cの売上を劇的にアップする未来を創る。」ためのD2Cイベントです。




▼『D2Cの会』フォーラム2025のダイジェスト動画


https://www.youtube.com/watch?v=7CYuaTdf6VY




【参加者】


＜合計：341名＞


・登壇者：29名


・D2C事業主：178名


・D2C支援会社：134名




【収支】


本イベントは単なるブランディング活動に留まらず、実際の収益貢献を伴う事業モデルとして確立。


・売上：22,950,000円（税込）


・粗利：10,437,893円（税込）



【参加者アンケート】


・対象　　：D2C事業主の経営者/決裁者


・回答人数：57名




■総合評価


10段階で総合評価を集計した結果、実に参加者の91％以上が満足度が高いと想定される「7」以上であった。


さらに、満足度が低いと想定される「4」以下の評価を付けた参加者は0人と、参加者の満足度が高いことが見受けられる結果となった。




■人気セッションランキング


●1位（14票）


　　トークセッション１.：売上をアップする『ブランディング』


　　　＜スピーカー＞


　　　　・株式会社フルッタフルッタ　長澤 誠


　　　　・有限会社九南サービス　田中 耕太郎


　　　　・株式会社SOLIA　西口 征郎


　　　＜モデレーター＞


　　　　・VALX株式会社　只石 昌幸




●2位（13票）


　　トークセッション４.：売上をアップする『商品開発』


　　　＜スピーカー＞


　　　　・株式会社サティス製薬　山崎 智士


　　　　・株式会社KINS　下川 穣


　　　　・株式会社TELESA　車谷 セナ


　　　＜モデレーター＞


　　　　・株式会社シンクロ　西井 敏恭




●3位（7票）


　　オープニングセッション


　　　＜スピーカー＞


　　　　・売れるネット広告社グループ株式会社　加藤公一レオ




■次回聞きたいテーマ


最も多かったのは、「新規獲得」となり、業界全体として新規獲得に課題があることが浮き彫りになった。


さらに、「ブランディング」「SNS広告」「動画広告」などに関心が高いことが見受けられた。


一方、「アドフラウド」や「薬機法・景品表示法」については関心が低く、ここ数年の規制強化に対して各社が既に当たり前のように対応できていることが推測される結果となった。




この結果から、業界全体として新規顧客獲得に課題を抱えていることが浮き彫りになりました。当社が提供する広告運用ノウハウ・AIドリブン施策との親和性が高く、将来的な顧客獲得チャネル拡大につながる余地が大きいことを示しています。




売れるネット広告社グループ株式会社は今後も、「最強の売れるノウハウ(R)を用いて関わるすべての企業を100%成功に導くことで世界中にたくさんのドラマを創る」という企業理念のもと、D2C(ネット通販)事業者を成功に導けるよう事業を展開してまいります。


さらに、『D2Cの会』を通じて形成された強固なネットワークを活かし、業界全体の発展と共に当社自身の企業価値向上を実現してまいります。




今後も当社は、D2C市場のリーディングカンパニーとして成長を続け、株主・投資家の皆様のご期待にお応えしてまいります。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上











社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）



東京オフィス


〒135-0091　 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階


TEL：03-6459-0562　FAX：03-6459-0563



福岡オフィス（本社）


〒814-0001　福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8　RKB放送会館4階


TEL：092-834-5520　FAX：092-834-5540



代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ


設立日：2010年1月20日


URL　：https://group.ureru.co.jp


Facebook ：https://www.facebook.com/ureru



＜リリースに関するお問い合わせ＞


売れるネット広告社グループ株式会社 取締役CFO 植木原宗平


E-MAIL ：uekihara@ureru.co.jp


TEL　　：092-834-5520