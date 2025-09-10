【JUNO PILATES】ついに解禁！ショッピングローン導入で、憧れのピラティスマシンが“今すぐ”あなたの手に！

アプラスショッピングローン取扱開始のお知らせ！最大84回払い可能！

株式会社JUNO

JUNO PILATESでは、これまでマシン購入は一括のみの対応でした。そのため、補助金の申請に間に合わなかった方や、まとまった資金のご用意が難しかった方にとって、導入は大きな負担となっていました。

「もっと多くの方にピラティスの楽しさや健康を届けたい」──そんな想いから、今回アプラスショッピングローンを導入。

【概要】

・お手続はネットで簡単

・最大500万円まで

・支払い回数6～84回

事前シュミレーションも可能です。

ご希望の場合はお申し付けくださいませ。

※製品によって金額が変動するため事前にご希望製品を選定ください。

これまで資金面で購入をあきらめていた方も、無理なくマシンを導入できる環境が整いました。

導入事例も豊富なJUNO PILATESでは、スタジオの規模や運営形態に合わせたマシン提案も行っています。ローンを活用すれば、必要なマシンを、必要なタイミングで揃えることが可能です。

【開業フルセットシュミレーション】

支払額 月々28,800円 84回払い（初月のみ32,839円）

【開業フルセットシュミレーション内訳】

■JN-R00721（リフォーマー7） 価格：585,200円

■OM-C00122（キャデラック2）価格：727,100円

■KU-BR00121（バレル1）価格：206,800円

■KU-CM00121（チェア1）価格：168,300円

大阪府配送設置代価格：105,600円

→総額:1,793,000円

■JN-R00721（リフォーマー7）■OM-C00122（キャデラック2）■KU-BR00121（バレル1）■KU-CM00121（チェア1）

※設置場所により費用が異なります。

※表記は全て税込

今後もJUNO PILATESは、お客様のニーズに寄り添いながら、快適で効率的なピラティス環境の提供を目指してまいります。

ブランドに触れてから、導入・開業まで。

マシンピラティスを「本気で始めたい」人のそばに、JUNO PILATESがあります。

→ JUNO PILATES の詳細はこちら

お問い合わせはこちらから :https://juno-pilates.jp/

■ お問い合わせ先

株式会社JUNO

お問い合わせ：[https://juno-pilates.jp/]

Instagram：[@juno_pilates(https://www.instagram.com/juno__pilates/)]

JUNO PILATES（ジュノピラティス）は、業界最多のマシン取り扱い数と豊富な導入実績を誇るピラティス専門企業です。東京・大阪にショールームを展開し、マシン導入から運営サポートまで一貫して行っています。