スマホ向けアプリゲーム「みんなのトレインタウン」と『新幹線変形ロボ シンカリオン』がコラボします！

株式会社ジェイアール東日本企画
- 株式会社ジェイアール東日本企画が今年２月にリリースしたスマホ向けアプリゲーム「みんなのトレインタウン（通称 “みんトレ”）」は、今年でシリーズ10周年を迎えた『新幹線変形ロボ　シンカリオン』とコラボレーション中です。
- ゲーム内のコラボガチャやログインボーナスで「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」を獲得し運行すると広場にシンカリオンが登場。アバターと一緒に写真撮影ができるなど、マップ内の魅力がさらに向上します。
- 期間中にJRE WALLETと連携することで『シンカリオン』シリーズ10周年記念ロゴの特別画像もJRE WALLET内に配布します。




『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズは、2015年のプロジェクト発表から今年で10周年を迎えました。10周年を記念して「シンカリオン10周年プロジェクト」が進行しています。



「みんなのトレインタウン（通称　“みんトレ”）」は、デジタル空間上で鉄道を中心とした
ジオラマを制作し遊ぶことができるスマートフォン向けアプリです。



　▼App Store　　


https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061(https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061)


▼Google Play　


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jr.mintrain




■ゲーム内のコラボガチャやログインボーナスで「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」を獲得し運行するとゲーム内の広場に『シンカリオン』の立像が登場します。アバターと一緒に写真撮影もすることができます。





JRE WALLETとの連携で配布する『シンカリオン』シリーズ10周年記念特別画像については後日公開予定です。今後の展開にご期待下さい。
　みんとれ【公式】X（@min_traintown(https://x.com/min_traintown)）や公式サイト（https://min-train.jp/）にて情報を
発信しますのでご期待ください。「JRE WALLET」の詳細はこちら→https://www.jrewallet.jp/　




■「みんなのトレインタウン」概要

タイトル： みんなのトレインタウン


価 格：　基本プレイ無料（アプリ内課金あり）


対応OS ： iOS 12.0以降 / Android 12.0以降


※必要メモリ：500MB以上


配信地域： 日本


対応言語： 日本語


運 営 者：　東日本旅客鉄道株式会社


(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS