スマホ向けアプリゲーム「みんなのトレインタウン」と『新幹線変形ロボ シンカリオン』がコラボします！

株式会社ジェイアール東日本企画- 株式会社ジェイアール東日本企画が今年２月にリリースしたスマホ向けアプリゲーム「みんなのトレインタウン（通称 “みんトレ”）」は、今年でシリーズ10周年を迎えた『新幹線変形ロボ シンカリオン』とコラボレーション中です。- ゲーム内のコラボガチャやログインボーナスで「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」を獲得し運行すると広場にシンカリオンが登場。アバターと一緒に写真撮影ができるなど、マップ内の魅力がさらに向上します。- 期間中にJRE WALLETと連携することで『シンカリオン』シリーズ10周年記念ロゴの特別画像もJRE WALLET内に配布します。

『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズは、2015年のプロジェクト発表から今年で10周年を迎えました。10周年を記念して「シンカリオン10周年プロジェクト」が進行しています。

「みんなのトレインタウン（通称 “みんトレ”）」は、デジタル空間上で鉄道を中心とした

ジオラマを制作し遊ぶことができるスマートフォン向けアプリです。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061(https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061https://apps.apple.com/jp/app/id6739932061)

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jr.mintrain

■ゲーム内のコラボガチャやログインボーナスで「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」を獲得し運行するとゲーム内の広場に『シンカリオン』の立像が登場します。アバターと一緒に写真撮影もすることができます。

JRE WALLETとの連携で配布する『シンカリオン』シリーズ10周年記念特別画像については後日公開予定です。今後の展開にご期待下さい。

みんとれ【公式】X（@min_traintown(https://x.com/min_traintown)）や公式サイト（https://min-train.jp/）にて情報を

発信しますのでご期待ください。「JRE WALLET」の詳細はこちら→https://www.jrewallet.jp/

■「みんなのトレインタウン」概要

タイトル： みんなのトレインタウン

価 格： 基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

対応OS ： iOS 12.0以降 / Android 12.0以降

※必要メモリ：500MB以上

配信地域： 日本

対応言語： 日本語

運 営 者： 東日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール東日本企画

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS