デジタルスタンプラリー「furari」アプリ版、累計50万ダウンロードを突破（2025年8月末時点）

株式会社ワンズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西田 一雄）が提供するデジタルスタンプラリー「furari（フラリ）」は、2025年8月末時点でアプリ累計50万ダウンロードを突破いたしました。

「furari」はアプリ版とWEB版の両方で利用可能なシステムですが、今回50万を突破したのはアプリ版のダウンロード総数です。2025年3月末の40万から約5か月で＋10万（25％増）と大きく伸び、全国の自治体や商業施設、交通事業者での導入拡大とともに、アプリ会員基盤も強化されています。

※furariアプリが累計50万ダウンロードを突破。成長を象徴するアイキャッチビジュアル

◆ 成長の背景

◆ 現在の開催状況

※furariアプリ累計DL推移（2025年2月末 389,449 → 8月末 500,003）- アプリ版×WEB版の同時開催（特許出願済）により、参加ハードルを下げつつ継続利用を促進。- ポイント＆ランキング機能により、ユーザーがスタンプを集めながら競い合う楽しさを体験。- 複数ラリーを横断して参加できる仕組みにより、会員は自分に合ったイベントを選び、主催者にとっては告知効果・再訪効果が高まる。- 全国での導入累計650件超（社内集計）による利用シーンの拡大。- AI分析レポート「スマートラリーインサイト」により、行動データに加えて感情まで可視化でき、次回施策に直結するデータ活用が可能に。※AI分析レポート『スマートラリーインサイト』の6種類のレポート画面イメージ

2025年9月10日時点で、furariシステムを導入して開催されているスタンプラリーは全国で43件あり、そのうち34件はアプリからも参加可能です。アプリをダウンロードするとトップページに開催中ラリーが一覧表示され、ユーザーは関心に合わせて自由に選んで参加できます。

特に参加者数が多い人気企画として、

- 「つたじゅう台東銭湯めぐりデジタルスタンプラリー」（東京都台東区）- 「ぎふモーニングラリー」（岐阜県）- 「やなせたかし氏ゆかりの地『高知クリエイターズスタンプラリー』」（高知県）- 「お得がいっぱい!ueno杜まちふらり2025」（東京都台東区）

など、地域や文化に根差した多彩な企画が展開されています。

※地域に根差した人気ラリーの一例（つたじゅう台東銭湯めぐり）

■「furari」アプリダウンロードはこちら

◆ 代表コメント

「furariアプリ会員が短期間で大きく伸びたのは、主催者にとって導入価値が高いだけでなく、エンドユーザーにとっても魅力的な体験を提供できているからです。ポイントを貯め、ランキングで競い合い、複数のラリーを横断して楽しめる仕組みは、参加者のモチベーションを高めています。そしてその動きが、主催者にとっては告知効果や再訪効果につながり、イベントの成果を最大化します。furariは、地域を回遊する楽しさとデータによる改善を一体で支援し、イベントDXの新標準として成長を続けてまいります。」（株式会社ワンズ 代表取締役 西田 一雄）

【デジタルスタンプラリー furari（フラリ）とは？】

「furari（フラリ）」は、アプリ版×WEB版の同時開催（特許出願済）と、AI分析レポート「スマートラリーインサイト」を核に、イベントの集客から効果検証までをワンストップで支援する次世代型デジタルスタンプラリーです。



WEB版はインストール不要で誰でもすぐに参加でき、幅広い層にアプローチ可能。アプリ版ではプッシュ通知やポイント＆ランキング機能により継続利用を促進し、既存会員施策にも強みを発揮します。これにより、「新規獲得 × 継続参加 × 効果測定」を同時に実現します。

※アプリ版×WEB版の同時開催とAI分析レポートを備えた、デジタルスタンプラリー『furari』のサービス概要イメージ。《主な特徴》- アプリ版×WEB版の同時開催参加ハードル低減と再訪促進を両立（特許出願済）。- スマートラリーインサイト（AI分析レポート）6種類のレポート（属性回答率／参加者属性・傾向／年代性別取得傾向／訪問シーケンス／チェックポイント行動傾向／参加者感情分析〈新〉）で、「誰が・どこを・どう回遊し・どう感じたか」を自動可視化。- furariポイント＆ランキング複数イベントを横断して「貯める・競う・使う」体験を実現。即時抽選（インスタントウィン）とも連携可能。- 運営を支える主要機能多言語対応（11言語）、LINE連携、不正防止（ユニークQR×GPS×ログ監視）、お知らせ配信、CSVダウンロードなど。- 信頼性とUI/UX2022年度グッドデザイン賞受賞（アプリ版）。- 導入実績累計650件超／アプリDL50万人超（自治体・商業施設・交通・大学・企業など）。

【株式会社ワンズについて】

株式会社ワンズは、デジタルスタンプラリーシステム「furari（フラリ）」や、店舗運営向け集客支援ツール「mosta（モスタ）」など、多様なソリューションを提供しています。特に地域経済の活性化を目指し、自治体、商業施設、交通機関などと連携し、イベントの集客効果を最大化する取り組みを行っています。当社は常にエンドユーザーの視点を重視し、最新のテクノロジーとデザインを活用した革新的なプロダクトを通じて、社会のコミュニケーションを豊かにすることに貢献しています。

《企業情報》- 所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階- 代表者：代表取締役 西田 一雄- 設立：1999年4月- URL：https://one-s.co.jp/ ｜ https://furari.jp/- 情報セキュリティマネジメントシステム「ISO/IEC 27001:2022（JIS Q 27001:2023）」取得済

