1950年パリで誕生「アンブリオリス」よりCICA成分*を配合したリップ・チーク・アイシャドウの３in1カラーバームが登場！

アンブリオリス・ジャパン株式会社アンブリオリス カラーバーム3-in-1スティック

1950年から愛され続けているフランス発のスキンケアブランド『アンブリオリス』。アンブリオリスのスキンケアノウハウとプロのメイクアップアーティストのテクニックを融合させたベースメイクライン「アーティストシークレット」から、リップ・チーク・アイシャドウの3役をこなす「アンブリオリス カラーバーム3-in-1スティック」がこのたび、新登場いたします。1本でマルチに使える便利さと、肌になじむ色づきで、統一感のあるナチュラルメイクへ。忙しい朝やお直しのシーンでも、手軽にツヤと血色感をプラスできます。



*: ツボクサ葉エキス(保湿成分)

リップ・チーク・アイシャドウ、1本で3つの機能を備えた便利なマルチバーム

「アンブリオリス カラーバーム3-in-1スティック」は、リップカラー、チーク、アイシャドウとして使えるマルチユースアイテム。とろけるような滑らかなテクスチャーが肌に馴染みやすく、特徴的なドーム型の先端がリップ、チーク、アイゾーンにスムーズに塗布できます。コンパクトなスティックタイプで、ポーチやバッグにすっきり収まり、外出先でのメイク直しにもおすすめ。

プロのメイクアップアーティストと共同開発した３色展開

プロのメイクアップアーティストであるオリヴィエ・ティソ（Olivier Tissot）氏との共同開発により

誕生しました。3色のバリエーションで、どんな肌トーンにもマッチし、あらゆるメイクアップスタイルを楽しめます。

#ヌードピンク#ラズベリーピンク#インテンスレッド

肌をいたわる植物由来の保湿成分配合

デリケートな目元や唇を保護。乾燥した肌を整えるCICA成分*や保湿力に優れたアロエベラ**などスキンケア発想の処方でメイクをしながら肌をケアします。しっとりとした塗り心地で、肌をいたわりながら自由自在にメイクアップを楽しめる「アンブリオリス カラーバーム3-in-1スティック」。ぜひ、毎日のメイクに取り入れてみてください。

** : アロエベラ葉汁(保湿成分)

2025年9月10日WEB限定発売・3色/税込2,750円

アンブリオリス カラーバーム3-in-1スティック

3色(ラズベリーピンク・ヌードピンク・インテンスレッド）

アンブリオリス公式オンラインショップ

https://www.embryolisse.co.jp/c/basemake/eye-lip-make/color-balm