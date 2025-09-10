韓国俳優ユン・サンヒョン 9月20日の誕生日公演にむけた意気込み到着！「特別なイベントをたくさん用意しています！」
韓国俳優ユン・サンヒョンが2025年9月20日(土)の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」の開催を前に、8月30日（土）に大盛況のうちに幕を下ろした「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」の感想とともに意気込みを発表した。
ーー本人コメントーー
8年ぶりに東京でファンミーティングを通して皆さんにお会いできて、本当に嬉しかったです。長い時間にもかかわらず、私を待っていてくださり、会いに来てくださった皆さんに感動しました。
そして今年の誕生日も、皆さんと一緒に忘れられない特別な時間を共に過ごしたくて、9月20日に「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」で皆さんにお会いすることになりました。
特に9月がお誕生日の方々にとっては、私と一緒に幸せなお誕生日パーティーになる予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。
今回のバースデーパーティーは、私だけの誕生日ではなく、皆さん全員の誕生日のように喜ばしい一日となるよう、特別なイベントをたくさん用意しています。
一緒に幸せな時間を作りましょう。
また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。すぐに会いましょう！
ーーーーーーーーーーー
俳優としてはもちろん、トークに歌にとオールラウンダーなユン・サンヒョン。ファン思いの情熱家としても有名で、8年ぶりのファンミーティングでもその熱量は健在。
今回の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」でも彼の言葉通り、きっと忘れられない特別な時間になるはず！
ユン・サンヒョンはあなたの笑顔をみるために、現在一生懸命準備している！
ぜひ会場に足を運んでユン・サンヒョンから情熱パワーを受け取って欲しい！
【2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY公演概要】
2025年9月20日(土)
大田文化の森・ホール (〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1)
1部-OPEN 12:30/START 13:00
2部-OPEN 16:30/START 17:00
・プレミアムシート：15,000円(税込)
特典：前方エリア、お見送り握手会参加、プレミアムシート限定スペシャルギフト
・一般指定席：12,100円(税込)
・チケット一般発売 (先着)
受付期間 : 9/13(土)12:00~
※URLはイベント公式SNSで発表いたします
【イベント公式SNS】
https://twitter.com/2motionstudio ( @2motionstudio )
https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)
【YOON SANG HYUN JAPAN OFFICIAL COMMUNITY】
https://fanicon.net/fancommunities/6410
「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」より
