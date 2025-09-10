韓国俳優ユン・サンヒョン　9月20日の誕生日公演にむけた意気込み到着！「特別なイベントをたくさん用意しています！」

株式会社E-MOTION

韓国俳優ユン・サンヒョンが2025年9月20日(土)の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」の開催を前に、8月30日（土）に大盛況のうちに幕を下ろした「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」の感想とともに意気込みを発表した。

ーー本人コメントーー

8年ぶりに東京でファンミーティングを通して皆さんにお会いできて、本当に嬉しかったです。長い時間にもかかわらず、私を待っていてくださり、会いに来てくださった皆さんに感動しました。

そして今年の誕生日も、皆さんと一緒に忘れられない特別な時間を共に過ごしたくて、9月20日に「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」で皆さんにお会いすることになりました。

特に9月がお誕生日の方々にとっては、私と一緒に幸せなお誕生日パーティーになる予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。

今回のバースデーパーティーは、私だけの誕生日ではなく、皆さん全員の誕生日のように喜ばしい一日となるよう、特別なイベントをたくさん用意しています。

一緒に幸せな時間を作りましょう。

また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。すぐに会いましょう！

ーーーーーーーーーーー

俳優としてはもちろん、トークに歌にとオールラウンダーなユン・サンヒョン。ファン思いの情熱家としても有名で、8年ぶりのファンミーティングでもその熱量は健在。

今回の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」でも彼の言葉通り、きっと忘れられない特別な時間になるはず！

ユン・サンヒョンはあなたの笑顔をみるために、現在一生懸命準備している！

ぜひ会場に足を運んでユン・サンヒョンから情熱パワーを受け取って欲しい！

【2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY公演概要】

2025年9月20日(土)

大田文化の森・ホール (〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1)

1部-OPEN 12:30/START 13:00

2部-OPEN 16:30/START 17:00

・プレミアムシート：15,000円(税込)

特典：前方エリア、お見送り握手会参加、プレミアムシート限定スペシャルギフト

・一般指定席：12,100円(税込)

・チケット一般発売 (先着)

受付期間 : 9/13(土)12:00~

※URLはイベント公式SNSで発表いたします

【イベント公式SNS】

https://twitter.com/2motionstudio ( @2motionstudio )

https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)

【YOON SANG HYUN JAPAN OFFICIAL COMMUNITY】

https://fanicon.net/fancommunities/6410

「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」より

