韓国俳優ユン・サンヒョン　9月20日の誕生日公演にむけた意気込み到着！「特別なイベントをたくさん用意しています！」

株式会社E-MOTION


韓国俳優ユン・サンヒョンが2025年9月20日(土)の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」の開催を前に、8月30日（土）に大盛況のうちに幕を下ろした「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」の感想とともに意気込みを発表した。



ーー本人コメントーー



8年ぶりに東京でファンミーティングを通して皆さんにお会いできて、本当に嬉しかったです。長い時間にもかかわらず、私を待っていてくださり、会いに来てくださった皆さんに感動しました。


そして今年の誕生日も、皆さんと一緒に忘れられない特別な時間を共に過ごしたくて、9月20日に「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」で皆さんにお会いすることになりました。


特に9月がお誕生日の方々にとっては、私と一緒に幸せなお誕生日パーティーになる予定ですので、ぜひ楽しみにしてください。


今回のバースデーパーティーは、私だけの誕生日ではなく、皆さん全員の誕生日のように喜ばしい一日となるよう、特別なイベントをたくさん用意しています。


一緒に幸せな時間を作りましょう。


また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。すぐに会いましょう！



俳優としてはもちろん、トークに歌にとオールラウンダーなユン・サンヒョン。ファン思いの情熱家としても有名で、8年ぶりのファンミーティングでもその熱量は健在。



今回の「2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY」でも彼の言葉通り、きっと忘れられない特別な時間になるはず！



ユン・サンヒョンはあなたの笑顔をみるために、現在一生懸命準備している！


ぜひ会場に足を運んでユン・サンヒョンから情熱パワーを受け取って欲しい！





【2025 YOON SANG HYUN SURPRISE BIRTHDAY PARTY公演概要】



2025年9月20日(土)


大田文化の森・ホール (〒143-0024 東京都大田区中央2-10-1)



1部-OPEN 12:30/START 13:00



2部-OPEN 16:30/START 17:00



・プレミアムシート：15,000円(税込)


特典：前方エリア、お見送り握手会参加、プレミアムシート限定スペシャルギフト



・一般指定席：12,100円(税込)



・チケット一般発売 (先着)


受付期間 : 9/13(土)12:00~


※URLはイベント公式SNSで発表いたします



【イベント公式SNS】


https://twitter.com/2motionstudio ( @2motionstudio )


https://twitter.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)




【YOON SANG HYUN JAPAN OFFICIAL COMMUNITY】


https://fanicon.net/fancommunities/6410




「2025 YOON SANG HYUN JAPAN SPECIAL FANMEETING」より



