生成AIレビュー搭載のALSP企業法務アウトソーシングサービス「クラウドリーガル」と電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」による法務業務を改革する法務DXセミナー

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」（URL：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/）を提供するNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（本社：東京都港区、代表取締役社長 高橋 豊、以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）と、生成AIレビュー搭載の企業法務アウトソース・サービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアの「クラウドリーガル」（URL：https://www.cloudlegal.ai/）を提供するa23s株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役・弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下a23s）が、共催で法務DXセミナーを開催します。

■背景

昨今、日本社会では少子高齢化から、企業規模や業種・業界を問わず専門人材や労働力不足の影響が懸念されています。その影響はリーガル領域（法務・コンプライアンス・コーポレートガバナンス・知的財産・労務、など）でも起きており、自社内で法務コンプライアンス業務の体制を維持できずにビジネススピードや競争力の低下を招いているケースも多く、企業法務の機能サポートとして企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）や電子契約・契約管理サービスの導入が増えています。

そこで、当セミナーでは生成AIレビュー搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」と、AI契約書管理、機密文書の書類保管や電子化（スキャン代行）機能を搭載した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」による、法務・コンプライアンス業務のDX推進・効率化・最適化・ペーパーレス化・法務人材不足の課題解決に向けた、法務DXソリューションをご案内します。

ＮＸワンビシアーカイブズとa23s（クラウドリーガル）は、このような社会課題でもある専門領域の法務コンプライアンスの人材不足の課題解決や、企業法務の効率化による競争力向上のため、両社でパートナーシップを組んでおります。

●ＮＸグループの提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」と生成AIレビュー搭載バーチャル弁護士相談サービス「クラウドリーガル」がビジネスマッチング契約を締結し企業間の販売連携を開始

https://www.wanbishi.co.jp/information/241029091500.html

●WAN-Sign AIレビュー・法務相談「クラウドリーガル」との連動活用ページ

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/cloud_legal/legalconsultation

■こんな方々におすすめ

・法務コンプライアンスに係わる業務量や範囲が拡大しておりビジネススピードや競争力に影響が出ている

・管理部、総務部として法務業務も兼務しているが専門性も足りず手が回らない

・専門分野の拡大や業務量から追加の顧問弁護士を探している

・社内法務の体制強化のために企業内弁護士を探している

・日々の契約書レビュー（リーガルチェック）が多くコア業務に集中できない

・HR人事部だが社内法務担当が忙しく、気軽に労務相談やサポートしてくれる相談先が欲しい

・ハンコを押す契約書や受発注書など紙の書類運用が多く手間がかかっている

・議事録や人事労務系の社内文書でハンコを回収するのが大変

・紙書面で押印業務のスタンプラリーを行っている

・契約業務、文書管理業務に悩みがある

・電子契約を導入したいが社内規程整備など法務課題がある

など

■開催概要

日時 ：2025年09月25日（木） 14:00～15:00

お申込み：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/seminar/20250925

開催方法：オンラインセミナー（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

共催 ：a23s株式会社（クラウドリーガル）

■プログラム

１.企業法務アウトソーシングサービスALSP「クラウドリーガル」の紹介（30分）

登壇者：a23s株式会社 CoS ( Chief of Staff ) 大倉 由莉 氏

早稲田大学大学院法務研究科修了（法務博士/奨励賞受賞）、カリフォルニア大学ヘイスティングスロースクール修了（LL.M./ビジネス法専攻）。大学在学中はフィジーの国連ボランティア機関にて広報業務に従事し、クラウドリーガルでは、チーフ・オブ・スタッフとして、パラリーガル業務、マーケティング業務等を担当。

２.契約締結からAIによる契約書管理も実現 電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」（30分）

登壇者：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ データ・ソリューション本部

デジタル事業推進部 WAN-Sign事業推進室 課長 福場 貴

-注意事項-

・お申し込み多数の場合や、同業の方のお申し込みなど、弊社の判断で参加をお断りする場合がございます。

・１社から複数名の方がご参加いただく場合には、お手数ですがおひとりずつフォームよりお申込みください。

・法人様限定となっております。

法人設立予定や個人事業主様などはこちらから個別でご相談下さい。

https://lp.wanbishi.co.jp/econtract_contact.html

【WAN-Signとは】（URL：https://wan-sign.wanbishi.co.jp/(https://wan-sign.wanbishi.co.jp/)）

ＮＸワンビシアーカイブズが提供する電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」は、内部統制やセキュリティ機能が充実しており、さらに、電子契約および書面契約書の原本管理・保管から電子化を一つのサービス内で提供できる他にはない電子契約・契約管理ソリューションです（特許番号：特許第6898416号）。大手企業や金融機関・政府系機関・公共機関から不動産業・建設業・物流業・製造業・人材派遣業など業種や規模を問わず導入が進んでいます。ＮＸワンビシアーカイブズでは単純に電子契約サービスを提供するだけでなく、ＮＸワンビシアーカイブズが長年培ったデータ・ソリューションや契約管理業務・電子化作業のノウハウに基づいて、お客様の契約管理全体をサポートいたします。

【クラウドリーガルとは】（URL：https://www.cloudlegal.ai/(https://www.cloudlegal.ai/)）

a23sの開発する「クラウドリーガル」は、Webから「法務・労務相談」「スマート契約書作成」「契約書レビュー（リーガルチェック）」「カスタム法務」など様々な弁護士・専門士業サービスへ「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスし、法務・弁護士サービスの提供を受けることができる法務クラウドサービスを展開しています。オンラインサービス内で質問に答えるだけで簡単・迅速に弁護士監修による法律文書の自動契約書作成ができる「スマート契約書作成」から、法律や労務に関する困りごとを生成AIで効率化された企業法務の経験豊富な弁護士に「直接相談（チャット・リモート面談・電話）」や、契約書に関する個別質問を組み合わせた弁護士が直接審査する契約書レビューも行える、「バーチャル法律事務所」（企業法務アウトソース・サービスALSP）を提供しています。都度発生する法務・労務相談や契約書レビュー（リーガルチェック）など対応内容に応じて多種多様な提携専門士業（弁護士/司法書士/弁理士/行政書士/社会保険労務士など）によって最適なリソースで迅速に対応いたします。また、電子契約・署名締結、契約管理機能や社内規程整備、法令調査（リーガルリサーチ）、広告審査・薬機法チェック、新規会社の設立・登記変更、知的財産権等の商標登録・調査、株主総会・取締役会の開催運営や株主対策、内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）、法務デューデリジェンス（DD）、IPO準備、契約交渉、資本政策（ファイナンス）の支援など専門士業に関わる様々なリーガル機能も提供しています。クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」や「顧問弁護士」の役割を果します。

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは】

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。現在では東京・大阪・名古屋・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600 社以上のお客様にご利用いただいており、 2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus(R)」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。

【a23s株式会社とは】

a23s株式会社は、法務分野に特化したクラウドサービスとAI技術を融合し、企業の法務業務を革新するソリューションを提供しています。国内のALSPサービス（代替法務サービスプロバイダー）のパイオニアとして専門家チームと最先端のテクノロジーやAIを駆使し、法務業界のデジタルトランスフォーメーションをリードしています。

以上

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp

【「WAN-Sign」に関するお問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

データ・ソリューション本部 デジタル事業推進部 WAN-Sign事業推進室

TEL：03-5425-5300 Email：electro-marketing@wanbishi.co.jp

Web：https://lp.wanbishi.co.jp/econtract_contact.html