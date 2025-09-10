【豪華ゲスト登壇】『Adobe Marketo Engageユーザー向けチャンピオン実践講座』を、9月16日、17日、18日と3回に渡り開催
株式会社パワー・インタラクティブは、昨年大好評いただいた『Adobe Marketo Engageユーザー向けチャンピオン実践講座～収益貢献を最大化する効果的なプロセスとは～』を、9月16日、9月17日、9月18日に録画配信をします。
Adobe Marketo Engageは非常に柔軟で優れたツールである一方、機能の複雑さから十分に活用されていないケースも少なくありません。本講座では、収益貢献を最大化するためのAdobe Marketo Engageの効果的なプログラム設計・構築・運用事例などの最適な実践方法を3回に渡って解説します。ナインアウト株式会社 代表取締役の石野 真吾氏をファシリテーターに迎え、Adobe Marketo Engageのチャンピオンとなったゲストが自社の取り組みを紹介しながらベストプラクティスを共有します。Adobe Marketo Engageを最大限に活用し、マーケティング成果を飛躍的に高めていただける内容です。
＝こんな方におすすめ＝
・Adobe Marketo Engageによるマーケティングの収益貢献を高めたいと考えている方
・Adobe Marketo Engageを活用して業務効率化を進めたいと考えている方
・Adobe Marketo Engageの機能を正しく理解し、最適な運用方法を習得したい方
┗●講座詳細はこちら
『Adobe Marketo Engageユーザー向けチャンピオン実践講座～収益貢献を最大化する効果的なプロセスとは～』
第1回：Adobe Marketo Engageのプログラム設計のベストプラクティス
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se37nWoXFAmy(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se37nWoXFAmy?utm_source=pr20250916&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
第2回：Adobe Marketo Engageの再設計と再構築のベストプラクティス
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seIht3uVw4VP(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seIht3uVw4VP?utm_source=pr20250917&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
第3回：エンタープライズ企業のベストプラクティス
https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejPtJTXTVD3(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sejPtJTXTVD3?utm_source=pr20250918&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
■開催概要
会場 ：オンライン
参加費：無料
主催 ：株式会社パワー・インタラクティブ
協力 ：ナインアウト株式会社
後援 ：アドビ株式会社
■プログラム
『Adobe Marketo Engageユーザー向けチャンピオン実践講座～収益貢献を最大化する効果的なプロセスとは～』
第1回：2025年9月16日（火）18:00～19:00
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/102331/table/174_1_a7a0fc11e700b1bf74537fa42080f0ce.jpg?v=202509101126 ]
第2回：2025年9月17日（水）16:00～17:00
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/102331/table/174_2_191b9f9cfd6be74b92b1fca0430e33cb.jpg?v=202509101126 ]
第3回：2025年9月18日（木）14:00～15:00
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/102331/table/174_3_b6723f3e1fcd9baee0ce4c19aa52daab.jpg?v=202509101126 ]
モデレーター：
ナインアウト株式会社 代表取締役 石野 真吾 氏
株式会社パワー・インタラクティブ ソリューション第1部 部長 久道 真之介
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。特に、MA（マーケティングオートメーション）支援ではMarketoを中心に、これまでのべ300社を超える実績を有し、「マーケティングデータ基盤整備」「マーケティングオペレーション支援」「マーケティングアナリティクス支援」の3つの領域で事業を展開しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：佐野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページhttps://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597