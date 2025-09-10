ROSE BUDルミネエスト新宿店が地下2階へ移転リニューアルオープン。

写真拡大 (全17枚)

株式会社ビーズインターナショナル


株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」が、東京都新宿区に所在するルミネエスト新宿地下２階へ、2025年9月16日（火）より移転リニューアルオープンいたします。



新たに移転リニューアルオープンする「ROSE BUDルミネエスト新宿店」はモルタル調をメインとした内装に、入口ではニュープロダクトの展開、入口横の壁面ではPOP UPやシーズンビジュアルを用いたウィンドウのようなディスプレイ、その他ROSE BUDオリジナルブランドからストアブランドのCREOLME、mag.by c、GENE HEAVENS、miciといった既存のアイテムに加え、セレクトされたカジュアルアイテムなどを各スペースにゾーニングし、季節感や華やかさを演出するシーズンにマッチした植物が彩られた店内でお客様をお迎えいたします。








The Kenford Fineshoes | ROSE BUD

今回のリニューアルオープンを記念し、革靴の新たな価値観を構築することをコンセプトにMADE IN JAPANのクラシックローファーのみを様々なデザインで発信するより、と初となる別注ローファーを先行リリースいたします。




The Kenford Fineshoes | ROSE BUD “PAISLEY TANK SOLE LOAFERS”


Color：BLACK WINE PAISLEY / DARK BROWN WINE PAISLEY”


\22,000(tax.inc)



The Kenford Fineshoes | ROSE BUD “LOAFERS ACCESSORY”


Color：GOLD / SILVER


\7,700(tax.inc)





レザーシューズへの硬くて重いというイメージを払拭するために展開されるの定番”Tank Sole Loafers”を”ROSE BUD” が再構築した本プロダクトは、ケンフォードのフラッグシップであるペイズリー柄のレザーを採用し、クラシックな印象を強めるワインカラーを軸にツートーンで仕立てた、”BLACK WINE PAISLEY” と”DARK BROWN WINE PAISLEY”の2カラーが展開されます。さらに、”ROSE BUD”のコンセプトから着想を得たバラのローファーアクセサリーも同時発売いたします。



「足元で語る、わたしのテンポ」をテーマに撮り下ろされたビジュアルでは、オンオフ日常のあらゆるシーンにおいて、常に足元に寄り添い、気分もスタイルも変えてくれる別注ローファーのスタイリングの可能性を提示し、どんなシチュエーションでも自分のペースを保つ芯の強さや、余裕があり、リラックスしつつ一日を楽しんでいる様子を切り取り表現した1足となります。


ROSE BUD 2025 FALL COLLECTION







ROSE BUD 2025年秋冬では祖父が着ているような服装、ニュアンスの“Grandpa Core”をキーワードとして、クラシカルなジャケットやワークブルゾン、ポロ衿など首元にアクセントを持たせた着こなしを提案いたします。シアーやスパンコール使いなどのフェミニン要素やレトロスポーティなアイテムを合わせ、遊び心もプラスしたニュープロダクトをぜひリニューアルオープンしたルミネエスト新宿店にてご覧ください。



COLSUN Harry Potter Capsule Collection







また、映画をテーマにしたTシャツを制作するプロジェクト「COLSUN（コルサン）」より、世界的大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズから『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』にフォーカスした、現在好評予約発売中のカプセルコレクションがリニューアルオープンに伴い、発売を開始いたします。



今回のコレクションでは、ハリー・ポッターとハーマイオニー・グレンジャーといった主要キャラクターに加え、アズカバン監獄から脱獄したシリウス・ブラックやハーマイオニーの飼い猫クルックシャンクス、ロンの飼いネズミであるスキャバーズなど、多様なキャラクターがラインナップします。



デザイナーの映画への熱い思いが込められた、日常に自然に溶け込む、特別な『ハリー・ポッター』のアパレルをお楽しみいただき、ROSE BUDとCOLSUNだけがやり遂げる、唯一無二のクリエイションをご堪能ください。



ROSE BUD ルミネエスト新宿店


■移転リニューアルオープン日


2025年9月16日（火）



■店舗情報


住所：〒160-0022　東京都新宿区3-38-1 ルミネエスト新宿地下2階


営業時間：平日 11:00-20:00 / 土日祝 10:30-21:00



【About ROSE BUD】


1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。



”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。


バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。



ROSE BUD公式オンラインストア：https://rosebud-web.com/


ROSE BUD公式Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_



【会社概要】


社名：株式会社 ビーズインターナショナル


代表取締役社長：西方 雄作


本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F


URL：https://bs-intl.jp/
公式オンラインストア：https://calif.cc/


ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/


設立年：1990年12月


従業員数：400名（2025年2月時点）


資本金：4,500万円


事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業