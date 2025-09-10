【箕面発】“見える配慮”で事故防止――箕面市PRキャラ「滝ノ道ゆずる」注意喚起ステッカー、秋の全国交通安全運動に合わせて無料貸出（9/21～30）

株式会社リ・レストフル

まらねろレンタリース株式会社（本社：大阪府箕面市、代表取締役：高田 宗慶）は、2025年9月21日（日）～9月30日（火）に実施される「秋の全国交通安全運動」に合わせ、箕面市PRキャラクター「滝ノ道ゆずる」を起用した交通安全注意喚起ステッカーの無料貸出を再実施します。2年前の展開時には地域メディア掲載をきっかけに警察官からも「記事見た」「署内でも話題に」との声がけをいただくなど、現場での実効性が注目されました。

背景と実績

当社は、ご自宅に車を届ける“宅配レンタカー”を北摂エリアで展開。2023年の初回実施では、読売新聞での紹介を皮切りに、「レンタカー特有の“わ”ナンバー＝運転に不慣れな可能性」を周囲へ可視化するアプローチが話題となりました。現場の地域巡査からのポジティブな反応も寄せられ、“見える配慮”が譲り合いを促す手応えを得ています。

利用者が状況に応じて選べる5種のメッセージステッカーを、運動期間中のレンタカー利用者に無料で貸し出します。

１. 高齢者の方が乗車してござる

２. 小さな子どもが乗車してござる

３. 外国人の方が運転してござる

４. 遠方からのお客様でござる

５. この者、交通安全を心がけているでござる

2025年の交通安全重点に即した再展開

今年の全国重点（1. 歩行者安全、2. ながらスマホ・飲酒運転根絶と早め点灯等、3. 自転車・特定小型原付のルール徹底）および大阪重点「二輪車の交通事故防止」に合わせ、ドライバー側の“配慮の宣言”を視覚的に伝えることで、歩行者・自転車・二輪車、周辺車両との相互理解を促します。

代表コメント

まらねろレンタリース株式会社 代表取締役 高田 宗慶（たかだ ひろのり）

「配慮は、見えると伝わる。 利用者が自ら選んで貼る一枚が、地域の“お互いさま”の視線を生みます。2年前に警察官の方からも現場で声をかけていただいた経験を糧に、今年も事故ゼロに向けた輪を地域とともに広げていきます。」

メディア各位への撮影・取材ポイント

5種ステッカーの並び写真／貼付ビフォー・アフター

宅配レンタカー特有の受け渡し動線（自宅前での貼付・剥離、運転前の声かけ）

インバウンド・高齢者・子連れなど多様な利用者が**“自分で選ぶ瞬間”**

※参考：初回実施の記事（読売新聞・北摂マガジンなど）。

プレスリリースPDFをダウンロード(https://maranello-segawa.com/wp-content/uploads/2025/09/%E6%BB%9D%E3%83%8E%E9%81%93%E3%82%86%E3%81%9A%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf)

ご留意：本取り組みは当社による注意喚起施策であり、警察による交通指導の代替や公的“後援”を示すものではありません。