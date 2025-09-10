【求人】豊橋市職員、公務員、民間企業等の経験者を募集！ 豊橋での再スタートを全力応援します

豊橋市

「働き続けたかったけど、あの時は仕事を辞めるしかなかった……」という経験のある方も多いのではないでしょうか？

実際に、過去５年間で豊橋市職員を退職した方の理由は結婚、育児、介護などやむを得ない事情が多くを占めています。

そこで豊橋市では、志半ばで離職した方の再出発を応援するため、

これまで実施してきた「職務経験者」の採用枠の中に、新たに「豊橋市職員経験者」及び「公務員経験者」を追加。「民間企業等経験者」と併せて試験区分を３つに増設します。

「もう一度働きたい！」「新しくチャレンジしてみようかな」という皆様からのご応募をお待ちしております！

試験の回数を減らし負担を軽減！採用までをスピーディに

豊橋市職員経験者及び公務員経験者は筆記試験を免除します。

さらに豊橋市職員経験者は個人面接を通常より１回少なくします。

これにより、遠方の方や在職中の方への負担を少しでも軽減し、採用までの手順を短縮します。

（例）

１.豊橋市職員経験者（リターン）※ 豊橋市職員としての職務経験が通算５年以上あり、退職後10年以内の方・・・筆記試験免除・面接１回

２.公務員経験者 ※ 公務員としての職務経験が通算５年以上あり、退職後10年以内の方・・・ 筆記試験免除

30～40 代の即戦力層の活躍に期待

民間や他自治体との採用競争が激化する中、幅広い選考方法の導入により、即戦力となる人材を確保するとともに、在職時の経験や退職後の知識・スキルを生かしてもらうことで、さらなる市民サービスの向上につなげます。

■募集概要 ※詳細は配布中の募集要項をご覧ください。

職種：事務職、技術職（土木・建築・電気・機械）

対象：１.豊橋市職員経験者…豊橋市職員としての職務経験が通算５年以上あり、退職後10年以内の方

２.公務員経験者…公務員としての職務経験が通算５年以上あり、退職後10年以内の方

３.民間企業等経験者…民間企業（公務員を含む）での職務経験が通算５年以上ある方

※１.～３.いずれも、常勤勤務（正規職員、正社員）としての職務経験に限る。

採用予定人員及び募集期間等は募集要項を参照。

申込：募集期間に豊橋市職員採用受付専用システムから申込

募集要項QRはこちら

１.に該当する方…https://www.city.toyohashi.lg.jp/63319.htm

２.、３.に該当する方…https://www.city.toyohashi.lg.jp/63308.htm