「いぶりしごと発信パートナー制度」を創設しました

北海道

北海道胆振（いぶり）総合振興局では、公式Instagram「やっぱりいぶり！」（以下「SNS」）を活用した地元企業の魅力発信事業を実施しています。この度、事業者と連携して、地元企業の魅力や働き方などをSNSで発信する「いぶりしごと発信パートナー制度」を新たに設けるとともに、企業のPR動画作成の取組を連携して行う胆振管内の事業者を募集します。

１．いぶりしごと発信パートナー制度について

（概要）

胆振管内では、多くの企業が人材確保に課題を抱えており、特に若年者の採用が大きな課題となっています。こうした状況を踏まえ、事業者と連携して地元企業の魅力や働き方などをSNSで発信することにより、若者が地元で働くことの関心を高め、就職のきっかけづくりを行います。

- 地域でコンテンツ作成等を行う「クリエイター」などを対象に、情報発信を連携して行うパートナーを募集- ものづくり等企業のニーズに応じ、振興局、パートナーが取材に入り、ものづくり等企業・パートナー・振興局が一体となり、SNS向けコンテンツを作成。本年４月から運用を開始しているSNSに順次投稿パートナーになると・・・- 胆振管内の企業にパートナーを紹介振興局が管内企業にパートナーを紹介し、ＰＲ動画の作成を希望する企業へ一緒に訪問。振興局のＨＰでもパートナー名を公表- 本制度で作成する動画をパートナーの実績として公表可作成した動画は、パートナーの活動実績をして公表でき、振興局がSNSで動画を投稿する際にも、動画を作成したパートナーをSNS内で公表- パートナー登録パートナーになっていただいた証として、振興局からパートナー登録証を発行

2．パートナーの募集について

本制度の趣旨に賛同しSNSで発信する取組を連携して行う管内事業者（映像クリエイター等の個人事業主を含む）を募集し、書類選考及びヒアリングを実施したうえで、本年度は、最大３者程度選定します。

《応募方法等》- 募集期間2025年８月25日（月）～9月12日（金）- 応募要件・本制度の趣旨に賛同する法人または個人事業主・胆振管内に事業所があること・企業の人材確保に向けた PR 動画作成の実績があること・暴力団関係事業者等でないこと・税金や保険の支払い義務を果たしていること- 応募方法申請書及び添付書類を提出先まで郵送または持参（必着）（必要書類や様式は５．ホームページ に掲載）- 提出先〒051-8558 室蘭市海岸町１丁目４番１号むろらん広域センタービル４F北海道胆振総合振興局産業振興部商工労働観光課 主査（ものづくり）宛て（TEL：0143-24-9590）- ホームページhttps://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/233022.html

○本事業への想い

胆振管内では、地元就職を希望する新規高卒者が、地元企業を知る機会が少ない現状にあります。胆振振興局では、それぞれ特色がある地元企業の情報を積極的に発信し、新規高卒者などの若年者が自分に合った働き方を見つけられるよう取り組みます。