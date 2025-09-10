【最新】2025年8月の人気車種TOP10｜cars MARKET月間ランキング

cars 株式会社

グローバルカーライフテックカンパニー・cars株式会社は、車のオンライン売買サービス「cars MARKET」における2025年8月度の人気車種ランキングを公開しました。

今月も、実際の申込データをもとに集計されたリアルな結果から、ユーザーの支持を集める車種や定額プランで選ばれている傾向が明らかに。定番人気の軽自動車やSUVが引き続き上位にランクインする中で、「コスパ重視」と「使いやすさ」へのニーズが一層色濃く表れたラインナップとなりました。

2025年8月の人気車種TOP10を発表！

cars株式会社が運営する「cars MARKET」では、2025年8月のマイカー定額プラン申込みデータをもとに、最新の人気車種ランキングを作成しました。

今回も、軽自動車やコンパクトSUVなど、日常使いに適した車種が多く上位を占めており、コストパフォーマンスと使い勝手の良さを重視するユーザーの傾向が引き続き見て取れます。

それではさっそく、TOP5の注目モデルを一台ずつご紹介します。

5位：スズキ ハスラー

丸目のヘッドライトが印象的なスズキ「ハスラー」は、遊び心のあるデザインと軽自動車ならではの手軽さで、今月も安定した人気を獲得しました。

月額10,470円～という手頃な価格に加え、SUV風のフォルムと日常使いにぴったりなサイズ感が魅力。街乗りからちょっとしたレジャーまで、幅広いシーンで活躍する一台として、若年層からファミリー層まで幅広い支持を集めています。

4位：ダイハツ ミライース

低燃費で維持費も安く、日常の足として高い支持を集めている「ミライース」が4位にランクイン。コンパクトで扱いやすいサイズ感に加え、必要な機能をしっかり備えたシンプル設計が特徴です。

月額9,810円～、4WD仕様で雪道や悪天候にも対応できる安心感もポイント。コスパ重視の方や、はじめてのマイカーに選ばれることが多い一台です。

3位：スズキ スペーシア

広々とした室内空間とスライドドアの利便性で、ファミリー層を中心に高い人気を誇る「スペーシア」が3位にランクイン。軽自動車とは思えないゆとりのある居住性と、日常の使いやすさを両立したモデルです。

月額11,940円～で、子どもの送迎や買い物など、毎日の生活を快適に支える一台として支持を集めています。見た目の可愛らしさと実用性の高さが魅力です。

2位：トヨタ ライズ

堂々としたSUVスタイルと扱いやすいサイズ感で人気を集める「トヨタ ライズ」が2位にランクイン。コンパクトながらも存在感のあるデザインと、使い勝手の良さが幅広い世代に支持されています。

月額13,640円～で、5人乗りの快適な室内空間やラゲッジスペースも充実。街乗りにもレジャーにも対応するオールラウンダーとして、引き続き高い注目を集める一台です。

1位：スズキ ジムニー

本格派4WDとして不動の人気を誇る「スズキ ジムニー」が、2025年7月度のランキングで堂々の1位に輝きました。タフなデザインと高い走破性はもちろん、街中でも映える個性的なルックスで多くの支持を集めています。

月額7,870円～という手頃な価格も魅力のひとつ。アウトドア志向のユーザーはもちろん、「自分らしい一台」を求める方にも選ばれているロングセラーモデルです。

面倒なしでマイカーに乗れる、話題の「定額プラン」

