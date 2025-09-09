ヘーベルハウス西宮展示場、13年ぶりに家具を全面刷新。『N2 interior』が2ヶ月限定で“住まいの体験”をアップデート

株式会社N2ホールディングス

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するヘーベルハウス西宮展示場（兵庫県西宮市）において、株式会社N2ホールディングス（代表取締役：山内 俊一）が展開するデザイン家具ブランド「N2 interior」が、2025年9月20日（土）～11月24日（月・祝）の2ヶ月限定で展示場内の家具を13年ぶりに全面刷新。会期中は“展示×販売”も実施し、実寸・実光・実素材で体感したアイテムをその場で購入できる新しい来場体験を提供します。

企画概要

名称：N2 interior × ヘーベルハウス西宮展示場「2ヶ月限定・住まい体験アップデート」

会期：2025年9月20日（土）～11月24日（月・祝）（2ヶ月間）

会場：ヘーベルハウス西宮展示場

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2-29 西宮北口ハウジングギャラリー

アクセス：阪急「西宮北口駅」徒歩3分／駐車場あり／キッズスペースあり

内容：展示場全体の主要家具・小物インテリアをN2 interiorで全面リプレイス。会期中は展示販売・受注を実施

N2 interior 家具設置前の展示場のお写真N2 interior 家具設置前の展示場のお写真

来場の3つの見どころ

取り組み背景

- 大手の舞台で“フルコーデ”を体験ヘーベルハウスの展示場で、N2 interiorが空間単位で家具を刷新。信頼性の高い環境で、プロ目線の動線・サイズ感・素材感を実地検証できます。- “見て終わり”ではなく、その場で買える写真ではわからない高さ・奥行・重心まで納得した上で、会場で購入・受注が可能。モデルハウスをショールーム＋ストアとして楽しめます。- 家全体がN2 interiorの世界観にリビング、ダイニング、寝室、ワーク、エントランスまで統一感と余白を設計。ブランドコンセプト“play with space”を、五感で体験。

家づくりの満足度は、建物性能だけでなく家具・インテリアの解像度で大きく変わります。図面やカタログでは判断しづらい実寸のリアリティを、展示場そのものを体験型ショールームへとアップデートすることで解決。13年ぶりの家具・インテリア雑貨 刷新を機に、来場者の「住んだ後」を見据えた販売・相談・受注の一体化に取り組みます。

展示・販売について

展示商品一部例

展示成：リビング／ダイニング／ベッドルーム／ワーク／エントランス（生活シーン別のゾーニング）

販売形態：展示現品の販売（数量限定）＋受注販売

お支払い：クレジット／銀行振込（詳細は会場スタッフへ）

限定施策

ご来場特典：beach wave tissue case（12,980円）(https://n2-interior.com/products/beach-waving-tissue-case)をプレゼント（先着100名様）

会期限定：未公開の家具・インテリアを多数展示販売

コメント

株式会社N2ホールディングス 代表取締役 山内 俊一

住まいは“箱”ではなく、暮らしの振る舞いまで設計してはじめて完成します。ヘーベルハウス西宮展示場での取り組みは、家具で住空間の解像度を上げる挑戦です。写真では届かない“実寸の納得”を、ぜひ体験してください。

ヘーベルハウス西宮展示場ご担当者様

「13年ぶりの刷新を機に、来場者の皆さまがその場で体感し、その場で選べる展示場へ。N2 interior様とともに、暮らしの質を上げる出会いを提供します。」

開催概要

会期：2025年9月20日（土）～11月24日（月・祝）

会場：ヘーベルハウス西宮展示場（西宮北口ハウジングギャラリー内）

〒663-8204 兵庫県西宮市高松町2-29／阪急「西宮北口」徒歩3分

営業時間／定休日：［例：10:00-18:00／火・水休］※施設に準ずる

入場：無料

予約：N2 interior 公式LINE(https://line.me/R/ti/p/@221ylqyn)にご連絡くださいませ。

お問い合わせ

LINE：ご連絡はこちら(https://line.me/R/ti/p/@221ylqyn)から。

Instagram：@n2.interior(https://www.instagram.com/n2.interior)

電話：090-6067-9017

メール：info@n2interior.com

禁止・注意事項

撮影：歓迎

お子様同伴：歓迎

持込・飲食・ペット：施設ルールに準じます／詳細は当日スタッフへ

会社概要

会社名：株式会社N2ホールディングス

家具ブランド：N2 interior

設計デザイン事務所、インテリア家具販売事業展開している。『play with space』を掲げ、快適（機能的）は面白くない 不完全で、過ごし方によって変わる自分らしさを楽しもう、をコンセプトに個性と遊び心を重視したデザイン家具を提供するブランドです。



WEB STORE：https://n2-interior.com/

Instagram：https://www.instagram.com/n2.interior/

director Instagram：https://www.instagram.com/n2.interior/



株式会社N2ホールディングス

HP：https://n2-holdings.com/