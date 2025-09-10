ダイナテック、「Hospitality & Food Week in 九州」に出展

バリューコマース株式会社

トラベルテック事業『DYNATECH（ダイナテック）』を運営するバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は9月17日(水)から9月18日(木)の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「Hospitality & Food Week in 九州・沖縄」に出展します。

公式Webサイトへの集客に強い自社予約最大化ソリューションや、省力化と顧客満足度向上を両立し施設運営をよりスマートにするPMSを展示

ダイナテックでは、宿泊予約システム『DYNA IBE（ダイナ アイビーイー）』とホテル管理システム『DYNA PMS（ダイナ ピーエムエス）』を中心にした、宿泊施設の課題を解決するソリューションを展示・紹介します。

9月からサービス名を一新し、次のステージに向かってこれまで以上に宿泊施設の力となるべく、会場ではお客さまがお持ちの課題をお伺いし、最適なソリューションをご提案します。

【ご紹介サービス】

・『DYNA IBE』 公式Webサイトへの集客に強い、自社予約最大化ソリューション

https://www.dyn.co.jp/service/ibe/

・『DYNA PMS』 省力化と顧客満足度向上を両立、施設運営をよりスマートに

https://www.dyn.co.jp/service/pms/

※新サービス名についての詳細はこちらよりご覧ください

https://www.dyn.co.jp/news/news-022/

弊社提供のソリューションに興味がある方は、営業担当者より詳しい内容をご説明します。その他、情報交換やご相談なども大歓迎です。お気軽にお立ち寄りください。

みなさまのご来場を心よりお待ちしています。

【バリューコマース 出展ブース詳細】

イベント名称：Hospitality & Food Week in 九州

会期：2025年9月17日(水)・18日(木) 10:00-16:00

会場：マリンメッセ福岡 B館 福岡県福岡市博多区沖浜町2-1

入場料：無料

主催：一般社団法人日本能率協会(JMA)

公式Webサイト：https://tourismhotel.jma.or.jp/ksh/index.php

小間番号：J-02

下記ページより、ご来場登録手続きをお願いいたします。

https://www.ult-thunder.jp/kyusyu-tourism-industry-2025/visitor/introduce/KY1052/fill

【Hospitality & Food Week in 九州とは】

2025年9月に福岡 マリンメッセ福岡にて開催する「宿泊業・外食業」「食品の販路拡大」「海外輸出」の課題/悩みを解決できる展示会。（※公式発表より引用）。

【バリューコマース株式会社について】

バリューコマースは、ECサイトの「集客」と「販売促進」を支えるトータルソリューションを提供し、コマース事業者の収益最大化を支援します。2025年4月、宿泊施設向けソリューションを提供するダイナテック株式会社を吸収合併し、トラベルテック事業の「DYNATECH（ダイナテック）」としてブランドを刷新。バリューコマースが強みとするマーケティングノウハウに加え、AIやWeb3などの技術開発力を融合させることで、イノベーションを加速し、No.1トラベルテックの実現を目指します。

これからも宿泊業界の皆さまの課題に向き合い、集客力の向上と収益最大化をともに実現するパートナーであり続けます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

＜本イベントに関するお問い合わせ先＞

バリューコマース株式会社 トラベルテックMS本部 営業推進部

E-mail： traveltech_marketing@valuecommerce.co.jp