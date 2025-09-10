SoftBank SELECTION、「iPhone 17 シリーズ」対応アクセサリーを発売

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社は、スマートフォン（スマホ）アクセサリーのトータルブランド「SoftBank SELECTION（ソフトバンクセレクション）」から、「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」「iPhone Air」「iPhone 17」向けのアクセサリーとして、MagSafeに対応した「マグネティック Play in Case（プレイ イン ケース）」や2WAYで使い分けができる分離ケース「マグネティック Stand Flip（スタンド フリップ）」、新たなカラーを加えた「マグネティックスタンドケース」の他、品質にこだわった保護ガラスやフィルム、人気の海外ブランド製品を取りそろえ、SoftBank SELECTION取扱店（一部店舗を除く）およびトレテク！ソフトバンクセレクションなどで、2025年9月19日以降に順次発売します。発売に先立ち、トレテク！ソフトバンクセレクションでは、本日から予約の受け付けを開始します。（一部製品を除く）

【SoftBank SELECTION】

MagSafe対応モデルがラインアップに加わった「Play in Case」

ソフト素材（TPU）を採用したバンパー構造に加え、バンパー内側のエアークッション設計によって落下時の衝撃を軽減させるハイブリッドケース「Play in Case」。「iPhone 17 シリーズ」では、マグネットでMagSafeアクセサリーやマグネット式Qi認証充電器をしっかり固定できる※1MagSafe対応ケース「マグネティック Play in Case」が装いも新たに登場します。背面パネルは従来の強化ガラスにマグネットを埋め込んだポリカーボネートを重ねて二重にした仕様により、強度を持たせつつ透明感を維持しました。機種本来のカラーが生きる「クリア」を含む4色のカラーバリエーションで展開します。



※1 全てのMagSafeアクセサリーやマグネット式Qi認証充電器への対応を保証するものではありません。

2WAYで使える分離ケースと、360度回転する多機能リングケースがMagSafe対応で新登場

TPOに合わせて「手帳型」と「背面型」の2WAYで使い分けができる分離ケース「マグネティック Stand Flip（スタンド フリップ）」が登場します。「手帳型」として使用する際は、カード収納の厚みを解消するフラットポケットを採用し、スリムでスマートな見た目を実現しました。また、カードの取り出しやすさを考慮してスリットを水平に入れ、縦入れポケットとした他、動画視聴に最適なスタンド機能も盛り込みました。「背面型」として使用する際は、ハード素材（ポリカーボネート）の背面と、ソフト素材（TPU）の側面からなるハイブリッド構造を採用しました。側面のバンパー部分内側のエアークッションが、落下時の衝撃を軽減するMagSafe対応ケースです。また、同じくハイブリッド構造を採用し、MagSafe対応の円形部分がスタンドおよびスマホリングとしても機能する利便性の高いデザインの「マグネティックスタンドケース」には、機種本来のカラーを楽しめる「クリア」が新色として登場します。リング部分は360度自在に回転可能で、回す際のキレのよいかすかな回転音がクセになるケースです。

※ 「マグネティック Play in Case」と機種本体の間に写真やカードを入れないでください。

※ 「マグネティック Stand Flip」で MagSafeアクセサリーをご使用の際は、必ずフリップ部を外してケースのみでご使用ください。

この他にも、SoftBank SELECTIONブランド史上最高強度を実現した「ULTRA STRONG（ウルトラ ストロング）超強 保護ガラス」や、画面から発せられるブルーライトを低減する「ブルーライトカット 保護ガラス」をはじめとする保護ガラスやフィルムなど、機能性に優れた質の高いSoftBank SELECTIONブランド製品を多数取りそろえます。

【海外ブランドアクセサリー】

クリエイティブでカラフルなライフスタイルを提案するブランド「kate spade new york（ケイト・スペード ニューヨーク）」や、優れたデザインと卓越した機能性を追求するグローバルなライフスタイルブランド「TUMI（トゥミ）」の他、「LACOSTE（ラコステ）」や「DIESEL（ディーゼル）」などの人気ブランドのファッショナブルなMagSafe対応ケースをラインアップします。また、抜群の耐衝撃性能と強度を誇るスマホアクセサリー製品を展開するデンマーク生まれのブランド「PanzerGlass（パンザグラス）」からは、リサイクル素材を使用して環境に配慮した保護ガラスや耐衝撃ケースを取り扱います。

※ 各製品（ケース、保護ガラス・フィルム）と各機種との対応検証結果は、発売日以降に随時更新します。最新情報は公式サイトなどでご確認ください。

※ 対応機種は製品により異なります。

※ 製品により取扱店舗や発売日は異なります。

※ 画像はイメージです。製品の仕様など、一部商品の内容に変更が生じる場合があります。

【製品の詳細】

SoftBank SELECTION 公式サイト

SoftBank SELECTION オリジナルブランド製品および他社ブランド製品の「iPhone 17 シリーズ」向けアクセサリーの詳細は、公式サイトをご覧ください。なお、各製品（ケース、保護ガラス・フィルム）と各機種との対応検証結果は、発売日以降にSoftBank SELECTION公式サイトなどで随時公開します。

https://brand.softbankselection.jp/category/BR_2025IPHONE/

トレテク！ソフトバンクセレクション

『テクノロジーの力で未来の生活を豊かに・便利に・快適に』

トレンド商品をいち早くお届けするSB C&Sのオンラインショップ

https://shop.softbankselection.jp/category/IPCASEFILM

●Apple、iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。TM and (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.

●iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●PanzerGlass(R)はPanzerglass A/SのEU、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。