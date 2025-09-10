[Bowers & Wilkins 新製品] プレミアム・ワイヤレス・ヘッドフォンPx7 S3と完全ワイヤレス・イヤフォンPi8に洗練された新色を追加

株式会社ディーアンドエムホールディングス

Bowers & Wilkinsは、世界中で数多くの賞を獲得し、そのサウンドクオリティと洗練されたデザインが絶賛されているオーバーイヤー型ワイヤレス・ヘッドフォン「Px7 S3」および完全ワイヤレス・イヤフォン「Pi8」のコレクションにそれぞれ1色の新色を追加することをお知らせいたします。

Px7 S3には落ち着いたトーンのグレイッシュカラー「フロスト・ブルー」を、そしてPi8にはワインを連想させる深みのある「ダーク・バーガンディ」を追加いたします。既発売の3色と同様にPx7 S3 フロスト・ブルーは軽やかなファブリック仕上げを採用。Pi8 ダーク・バーガンディは「ミッドナイト・ブルー」と同様にアクセントカラーにゴールドを用いています。この2つの新しいカラーの追加により、Px7 S3は4色、Pi8は5色へとラインアップが拡充され、洋服や靴、バッグ等とのカラーコーディネートの楽しみがさらに広がります。

これらの新しいカラーバリエーションの登場は、Bowers & Wilkinsのプレミアム・オーディオ製品がそのサウンドの卓越性と同様に常に並外れた美しさを備えていることを保証する、デザインに対する私たちのユニークなアプローチをさらに強化するものです。

Px7 S3

カラー：フロスト・ブルー

オープン価格

JANコード：4951035080795

発売時期：2025年10月下旬



Pi8

カラー：ダーク・バーガンディ

オープン価格

JANコード：4951035080337

発売時期：2025年9月下旬

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞を獲得し、世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を受けてきました。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp

