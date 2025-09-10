【好評につきオンライン配信 追加決定】「Spider Summit for AI」全国から参加可能に

株式会社Spider Labs

株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役：大月聡子）は、9月18日（木）に開催する「Spider Summit for AI」について、ご好評につきオンラインでの同時ライブ配信を追加実施することを決定しました。リアル会場（ザ ストリングス 表参道）での参加に加え、全国どこからでもオンラインでご視聴いただけます。参加はいずれも無料・事前登録制です。

オンライン配信 決定の背景

本イベントは、AI時代のマーケティング課題と解決策を、広告主・代理店・ツール提供者・有識者の多角的視点で議論・共有する場です。イベント告知後、大きな反響をいただいたことを受け、より多くの皆さまにご参加いただけるようオンラインでの同時配信を決定しました。

基調講演、パネルディスカッション、Spider Labsの新機能発表まで、すべてオンラインでご視聴いただけます。

「Spider Summit for AI」オンライン視聴 概要

方式：ライブ配信（ウェビナー形式／Q&A対応）

日時：2025年9月18日（木）15:00～18:00（予定） ※途中入退室可

参加費：無料（事前登録制）

申込：公式ページの「お申し込み（オンラインにてご参加の方）」よりお申込みください

URL：https://jp.spideraf.com/spider-summit-for-ai

会場参加について

開催日時：2025年9月18日（木）15:00～20:00（予定）

会場：ザ ストリングス 表参道（東京都港区北青山3-6-8）

主催：株式会社Spider Labs

協賛：株式会社Faber Company

定員：200名（無料・事前登録制）

対象：広告主／マーケティング責任者／DX担当／広告代理店 ほか

申込：公式ページの「お申し込み（会場にてご参加の方）」よりお申込みください

URL：https://jp.spideraf.com/spider-summit-for-ai

※会場参加枠も引き続きお申込み可能です。

■プログラム概要（敬称略・順不同）

●基調講演

「Google Cloudが見据えるAI-Drivenなマーケティングの未来～Geminiがもたらす新たな可能性～」

スピーカー：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 福井 順一

Googleが描く、生成AI「Gemini」や最新AIモデル（Imagen、Veo等）の進化と、その社会実装がマーケティングにもたらすインパクトを語ります。また、今後リリース予定のGemini最新情報や、Google Drive等とのさらなる連携を通じた広告・業務DXへの活用、実際のビジネス現場での事例もご紹介予定。

「AIが広告や組織、そして業務にどう変革をもたらすか」を、高い視座と具体的ヒントの双方からお届けします。

●パネルディスカッション１.

「AIが創るフェイクリード新時代とどう向き合う？信頼される広告を守る現場の知見」

登壇企業：株式会社エス・エム・エス、金谷武明（株式会社Digital Evangelist）

生成AIが作り出す、広告費や営業リソースの浪費を引き起こす無効なリード「フェイクリード」の最新動向と遮断・検知事例に加え、リードの質を担保するためのリードスコアリングの活用についてもご紹介。

広告効果を“質”で守るポイントや、生成AI時代における「守り」と「攻め」の最前線を、現場と業界の両視点からディスカッションします。

●パネルディスカッション２.

「AI × 広告運用のリアル：「CPC高騰」時代を生き抜く自動化・最適化の最新戦略」

登壇企業：石黒堂株式会社、TBCグループ株式会社

広告費やCPCの高騰が続く中、限られた予算で成果を最大化するための“リアルな現場知見”を、広告主・代理店・ツール提供者それぞれの立場から共有。AI自動化（AI MAX等）や生成AI活用の最適化ノウハウ、CPC高騰への危機感や広告戦略の変化、インハウス運用に活かせるヒントなど、等身大の課題と実践的なTipsを議論します。

●Spider AFの新機能『Spide AF Site Scan』ご紹介

外部スクリプトの不正改ざん・意図しない広告切り替えを検知・可視化することで、Webサイトからの情報漏洩リスクに立ち向かう新機能「Spider AF SiteScan」を公開。

●ネットワーキングセッション

セッション後は登壇者・参加者との自由な交流を目的とした軽食付きネットワーキングを開催。名刺交換や情報交換、協業機会の創出を目的に、カジュアルかつ実務者同士がつながる場をご用意するほか、豪華プレゼントが当たる抽選会も実施いたします。

※オンライン配信でご参加の場合、「ネットワーキングセッション」の実施はございません。

▪️こんな方におすすめ

株式会社Spider Labs について

- AI導入を任されたが、現場活用の進め方に悩んでいる- AIが引き起こす不正の最新事例や具体的な対策を知りたい- 社内や代理店との温度差を埋めるヒントを探している- 他社の成功・失敗事例を実務目線で知りたい

社名：株式会社Spider Labs

本社所在地：東京都港区南青山7-10-3 南青山STビル4階

代表取締役：大月 聡子

事業内容：AIアドフラウドツールSpider AFの企画・開発・運営・販売・

データサイエンスコンサルティング

転売・不正リード・アフィリエイト等不正対策ソリューションの提供

設立：2011年4月

ウェブサイト：https://jp.spideraf.com/