【愛知県半田市】レシートを集めて参加！『にぎわいキャッシュバックキャンペーン』を開催しています！

半田市役所

中心市街地内にある商店街・クラシティの対象店舗で買物や食事をした際のレシートを集めて抽選会に参加できます。当選したレシートの合計金額に応じて、お得な商品券でキャッシュバックされます。

※落選でも100円分の商品券が必ずキャッシュバックされます。

このキャンペーンは中心市街地内の3商店街とクラシティが連携し、中心市街地内への回遊性の向上や日常的なにぎわい創出に向けての取組です。この機会にたくさんの方に中心市街地へお出かけいただき、友人や家族と買い物や飲食を楽しみながら、キャンペーンにご参加ください。

『にぎわいキャッシュバックキャンペーン』の概要

対象期間

１.令和7年9月1日（月）～9月30日（火）

２.令和７年12月1日（月）～12月31日（水）

抽選日

１.令和7年10月4日（土）

２.令和8年1月10日（土）

抽選会場

クラシティ1階（半田市広小路町155-3）

主催 半田市中心市街地商業活性化にぎわい事業実行委員会

ホームページ

→https://www.city.handa.lg.jp/shisei/koho/1004056/1004057/1009536/1010238/1010416.html

〈本件に関するお問い合わせ〉

半田市中心市街地商業活性化にぎわい事業実行委員会

事務局 半田商工会議所

電話：0569-21-0311