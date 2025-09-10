CLOオブザイヤー銀賞受賞！日本アクセス宇佐美氏インタビュー事例公開。全社物流DXの舞台裏に迫る

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、日経ビジネス主催「CLOオブザイヤー2025」において銀賞を受賞した、日本最大級の食品卸売企業である株式会社日本アクセス（以下、日本アクセス）代表取締役副社長 副社長執行役員CLO 宇佐美 文俊氏へのインタビュー記事を公開しました。

動態管理サービス「MOVO Fleet（ムーボ・フリート）」やトラック予約受付サービス「MOVO Berth（ムーボ・バース）」などを活用し、全国規模での物流DXを推進。ドライバー待機時間を半減させるなど、食品物流の効率化に大きな成果を上げました。

記事の概要と成果

- データによる“見えない非効率”の可視化

動態管理サービス「MOVO Fleet」による稼働データの自動取得で、荷降ろしに2時間半を要する事例などを発見し、現場改善につなげました。

- 待機ゼロを目指す入荷改革

「MOVO Berth」など入荷予約システムを導入し、入荷時間帯の分散・荷姿改善を推進。結果として、1時間以上の待機発生率を 2024年1月の5.4％から、2025年1月には2.2％へ半減しました。

- CLOの新たな役割

宇佐美氏は「CLOは効率化を進めるだけでなく、物流改革の成果を業界に発信する“メッセンジャー”である」と語ります。日本アクセスは法改正や2024年問題に先駆け、ドライバーの働き方改革と物流コスト最適化の両立を推進し、業界全体へ持続可能な物流のモデルを示しています。

今後の展望

日本アクセスは「見えない待機」の可視化と削減に注力し、川上から川下までサプライチェーン全体での効率化を進めます。CLOのリーダーシップのもと、食品物流の未来を切り開く取り組みを加速させていきます。

導入の成果、事例記事の全文はこちら＞＞

https://hacobu.jp/case-study/17402/

【参考リンク】

日経ビジネス「CLOオブザイヤー2025」受賞記事

https://hacobu.jp/news/15054/

動態管理サービス「MOVO Fleet」について

車両の位置情報データの取得・分析ができる、物流に特化した動態管理サービスです。専用端末を車両に取り付けることで、リアルタイムの車両位置を可視化することができます。走行ルートや速度ログ、CO2排出量目安、着荷、停留など多角的にデータを蓄積。納品管理や配送先からの問い合わせ工数の削減、依頼先ドライバーの長時間運行の把握・改善などにお役立ていただけます。また、取得した走行・配送実績データから配送実態を可視化し、輸配送の課題解決に貢献します。緊急時や災害時におけるBCP（Business Continuity Plan）対策としてもご活用いただけます。

https://hacobu.jp/movo-fleet/

トラック予約受付サービス「MOVO Berth」について

Hacobuが提供する「MOVO Berth」は、荷待ち・荷役時間の削減や物流現場の生産性向上を実現するシェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービスです。入場予約・入退場受付によって、物流センター・工場における荷待ちの改善や生産性向上を支援します。車両の入場時間を分散し、計画的な入出荷作業で荷待ち問題を解決します。荷待ちや作業にかかっている時間を可視化し、物流改善にお役立ていただくことも可能です。複雑な運用パターンにも柔軟に対応できるプロダクト機能と、専任担当者による豊富なノウハウを活かした手厚い導入支援によって、運用定着まで高い確率で実現します。

https://hacobu.jp/movo-berth/

※1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2023年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/02960/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、物流DXシステムインテグレーション「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。5年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、生産・販売・在庫管理サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。

URL：https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア