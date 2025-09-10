AI不動産投資RENOSY、お客様との面談支援AIを開発、運用開始

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO:樋口 龍、証券コード:3491、以下「当社」）が運営するAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」は、面談支援AIを開発、運用を開始しました。

お客様の資産形成パートナーであるAsset Planner（アセットプランナー）は、自身が大切にすべき信条である「Asset Planner’s Tenets」（※1）に従い、お客様の立場になって考え、最高の提案をおこなうことを心掛けています。ご提案時にはお客様の多種多様なご状況に対応するため、丁寧にヒアリングや準備をおこない、ニーズを正しく理解する必要があります。しかし、限られた時間の中で最適なご提案をおこなうことは必ずしも容易ではありません。

そこで、お問い合わせ内容や面談を通じて事前にお客様からいただいた情報をAIが分析し面談支援することで、お客様にとってより短時間で簡単に、さらに客観的で安心できる情報を、アセットプランナーは提供できるようになりました。お客様により異なる多様なライフプランを見据えたAIによる支援と、豊富な専門知識と培ったノウハウを持ったアセットプランナーが掛け合わさることで、お客様ごとに最適なご提案を実現しています。

また、面談前のみならず面談後となるお客様へもAIを活用した情報のご提供を順次開始しており、さらなる不動産による安心した資産形成の実現を図ってまいります。

2018年にサービスを開始したRENOSYは、投資用不動産における売上実績（※2）・買取実績（※3）ともに全国No.1を獲得する規模となりました。その過程で2万人を超えるオーナー様をはじめとするお客様との面談から得たノウハウを蓄積してまいりました。

今回のAI活用とその実現にあたっては、この業界でも類をみない圧倒的な量の知見に対し、統計的因果推論（※4）によって「お客様の年齢やご年収」「担当のアセットプランナー」といった複雑な影響を考慮する分析を行いました。その結果にもとづき、RAG（※5）を組み込んだ大規模言語モデル（LLM）によってハルシネーション（※6）を実用上問題のない水準まで抑えた提案内容を自動生成し、アセットプランナーの主観だけに左右されない客観的、かつお客様一人ひとりのニーズに合わせた精度の高い情報提供が可能となりました。

また、実際にアセットプランナーからは「お客様の実際の発言にもとづき、安心して提案を行える」「過去の面談をもとにした客観的な準備が可能になり、より多角的な視点で提案ができた」との声が上がっています。

RENOSYではAIをはじめとするテクノロジーの活用によって、より多くのお客様へ、お客様ごとに異なるニーズへの対応を進め、パーソナライズされた面談を提供してまいります。そして、RENOSYのブランドコンセプト「安心・簡単・最適な、不動産による資産形成サービス」の実現を加速させてまいります。

（※1）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、ブランドコンセプト実現に向けた 行動指針「Asset Planner’s Tenets」を制定」

（2025年06月12日）https://www.ga-tech.co.jp/news/jyw7g97y5_yhdc3/

（※2）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で全国No.1を獲得」

（2025年3月11日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/dby19it2v__h611_/

（※3）株式会社GA technologies「RENOSY、投資用不動産の買取実績で全国No.1を獲得」

（2024年12月25日）https://www.ga-tech.co.jp/news/1u2thdi9g0vjf62z/

（※4）事象の因果関係を推論することを目的とする、統計的分析の総称

（※5）Retrieval-Augmented Generation、LLMによるテキスト生成へ、外部情報の検索を組み合わせることにより、回答精度を向上させるAI技術

（※6）AIが誤った、または真偽を確認できない情報を生成すること

◆ AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」

「RENOSY（リノシー）」はテクノロジーを活用したAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産による資産形成を実現し、運用効果を最大化します。商品ラインナップをマンション、アパート、戸建てなどに拡充しています。東京商工リサーチが行った調査では、投資用不動産における売上実績（※2）・買取実績（※3）ともに全国No.1を獲得しています。

◆ GAテクノロジーズ概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役社長執行役員CEO 樋口 ⿓

URL：https:// www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計55社