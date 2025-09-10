フリーランス新法に対応した新しい形のクラウドストレージサービス！「ファイル交換安心君」の新機能として登場

ファイブテクノロジー株式会社

ファイブテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：登坂 忍）は、同社が提供するクラウドストレージ「ファイル交換安心君」の新機能として、フリーランス新法に対応した「ファイルデリバリーサービス」の提供を開始いたします。

■提供に至った背景

2024年11月1日に施行されたフリーランス新法（正式名称：「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス・事業者間取引適正化等法」）に伴い、フリーランスと企業との取引について、主に企業の管理部が今までよりも厳格な契約体制が求められるようになりました。ファイル交換安心君は10年以上利用されている老舗クラウドストレージサービスであり、その利用者から新しい法案に対応した形での機能を求められる事も多く、これまでも郵便料金値上げに伴い郵便料金削減機能（https://anshin-kun.jp/yuubin/）や、インボイス制度と電子帳簿保存法に対応した別サービス「5Storage」(https://5storage.jp/)を提供いたしました。

今回、フリーランス新法の施行に伴い、もっと手軽に制度に対応していきたいとの相談を受けて、新機能提供に至りました。

■企業側の導入メリット

- 契約書や注文書、支払明細書を設定した時間でフリーランス毎に自動送信- フリーランスがいつ契約書などを承諾したか確認- フリーランス毎の契約書、注文書、支払明細書を簡単整理- フリーランスが契約書、注文書、支払明細書などをいつ閲覧したかを把握- 見ていない人には催促メールを送信

■フリーランス側の利用メリット

■サービス概要

- 不当な契約条件がどうかを確認- いつ契約書を承諾したかを確認- 支払明細書等を受け取ることで遅延の心配なし- スマホで契約内容や支払明細書等をいつでも確認- サービス名：ファイル交換安心君（機能名：ファイルデリバリーサービス）- 提供形態：Web- 料金：お問い合わせ- URL：https://anshin-kun.jp/freelance/

■ファイブテクノロジー株式会社

ファイブテクノロジー株式会社は、10年以上に渡ってクラウドストレージサービスを提供し続けております。

URL：https://5tec.jp

所在地：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町2-3-9 茅場町ハヤオビル

代表者：代表取締役 登坂 忍

設立日：2004年9月17日

事業内容：

・ファイル交換安心君の開発 / 運営

・G-WORKERの開発 / 運営

・Jworkerの開発 / 運営

・5Storageの開発 / 運営