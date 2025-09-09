PFN、INCHEM TOKYO 2025・化学工学会に同時出展・登壇

株式会社Preferred Networks

株式会社Preferred Networks（本社：東京都千代田区、代表取締役 最高経営責任者：西川徹、以下、PFN）は、2025年9月17日(水)～19日(金)に東京ビッグサイトで開催される「INCHEM TOKYO 2025」、2025年9月16日(火)～18日(木)に芝浦工業大学豊洲キャンパスで開催される「化学工学会第56回秋季大会」に出展し、プラント自動運転AIソリューション「PlantPilot(TM)」を展示します。

開催概要

INCHEM TOKYO 2025

化学工学会第56回秋季大会

展示内容の詳細

- 会期：2025年9月17日(水)～19日(金)- 会場：東京ビッグサイト東展示棟（出展エリア：Hall 6、ブース番号 6-R16）- 展示内容：プラント自動運転AIソリューション「PlantPilot」- 来場登録（無料）はこちら(https://www.jma-exhibition.com/inchem/jp/registration.php?exhibitor=EX000192)- セミナー概要- - 日時：9月18日(木)15:50～16:40- - 会場：東京ビッグサイト東展示棟 出展者セミナー第2会場- - テーマ：プラント自動運転AI～操業データと運転ノウハウを学びオペレーションを自動化&最適化～- - 登壇者：AI Products & Solutions 事業本部 ビジネス開発 マネージャー 千々岩 大志- 会期：2025年9月16日(火)～18日(木)- 会場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス- 展示内容：プラント自動運転AIソリューション 「PlantPilot」- 来場登録はこちら(https://www4.scej.org/meeting/56f/pages/jp_regist-guide.html)

PFNが開発するプラント自動運転AIソリューション「PlantPilot」の技術的な強みや特長、開発事例や実績についてご紹介します。

PlantPilot の主な特長

- プラント固有の特性や、過去の操業データを学習し、高度な予測・操作提案モデルをカスタム提供- AIが導き出した予測結果や操作提案の根拠を、オペレーターが直感的に理解できる納得性- 過去の膨大な操業データだけでなく、熟練者の操作ノウハウやプラントの”癖”もモデルに取り込むことが可能- 数百以上ものセンサー値が相互に影響し合い、外乱も発生する複雑なプラントにおいても、複数の制御項目を同時に最適化- 大手製造業様の大規模プラントで自動運転に成功し、現在も安定して稼働している実績

PlantPilot(TM)について

Preferred Networks（PFN）が開発するプラント自動運転AIソリューション 「PlantPilot」は、深層学習によってプラントの操業データと運転ノウハウを学習し、外乱を含む高難度オペレーションを安定かつ最適に自動化します。プロセス型製造業の幅広いプラントに適用可能で、効率化と脱属人化に貢献します。

株式会社Preferred Networks(https://www.preferred.jp/ja/)について

Preferred Networks（PFN）は、現実世界を計算可能にするというミッションを掲げています。PFNは、生成AI基盤モデルからスーパーコンピュータ、チップ（半導体）まで、AI技術のバリューチェーンを垂直統合することで、ソフトウェアとハードウェアを高度に融合したソリューション・製品を開発し、様々な産業領域で事業化しています。現在、電力効率の高いAIプロセッサーMN-Core(TM)シリーズ、AI向けクラウドサービスPFCP(TM)、国産大規模言語モデルPLaMo(TM)などを開発・提供しています。2014年創業。