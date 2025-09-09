就職プロセス調査（2026年卒）「2025年9月1日時点 内定状況」

株式会社インディードリクルートパートナーズ

株式会社インディードリクルートパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）のリサーチセンターは、学生調査モニターの大学生・大学院生を対象に「就職プロセス調査」を実施いたしました。このたび調査結果がまとまりましたので、一部を抜粋してご報告申し上げます。

解説：リサーチセンター 上席主任研究員 栗田 貴祥

9月1日時点の大学生（大学院生除く）の就職内定率※1は、94.8％（＋0.6ポイント）※2と前年同水準でした。内定率を文理別で見ると、「文系」が94.2％（＋0.4ポイント）、「理系」が96.0％（＋0.9ポイント）でした。地域別で見ると、「関東」で93.0％（-0.3ポイント）、「中部」で94.9％（-1.1ポイント）、「近畿」で96.6％（＋1.5ポイント）、「その他地域」で95.8％（＋2.5ポイント）でした。進路確定率は86.3％（-1.2ポイント）と内定率同様に前年同水準でした。民間企業への就職が確定している学生に内定式の予定を聞くと、「9月30日以前に内定式が開催される」は1.6％、「10月1日に内定式が開催される」は65.5％、「10月2日以降に内定式が開催される」は18.1％、「現時点で開催は予定されていない」は4.9％、「分からない」は10.0％という結果となりました。また、「開催される予定」と回答した学生に実施予定形態を聞くと、対面が85.8％、オンラインが7.0％と、前年に続き多くの企業が対面で実施予定という結果になりました。従業員規模別に見ると、300人～999人の企業ではオンラインの割合が増え、5,000人以上の企業ではオンラインの割合が減っています。企業の皆さまには、今後の内定式やその先の入社に向けて、内定者の不安払拭や相互理解を深めるための丁寧なコミュニケーションを実施していただきたいです。

※1 内々定を含む ※2 ( )内数値は前年同月差

調査概要

調査方法：インターネット調査

調査対象：2026年卒業予定の大学生および大学院生に対して、『リクナビ2026』にて調査モニターを募集し、モニターに登録した学生5,401人（内訳：大学生4,351人/大学院生1,050人）

有効回答数：集計対象｜大学生 703人/大学院生 259人

調査実施期間：2025年9月1日～9月4日

調査機関：株式会社インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター

詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/wp-content/uploads/2025/09/20250909_2BkPRb_01.pdf

▼インディードリクルートパートナーズについて

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/support/form