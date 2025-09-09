“世界最古の薬局“ サンタ・マリア・ノヴェッラ、2025年9月12日(金) ニュウマン高輪に新店舗オープン

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン株式会社

1221年にイタリア、フィレンツェに設立され、”世界最古の薬局”として知られるサンタ・マリア・ノヴェッラ（公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ）は、2025年9月12日(金)、大型複合ビル「高輪ゲートウェイ」内の新たなランドマーク「ニュウマン高輪」に新店舗をオープンします。



新店舗は、かつてサンタ・マリア・ノヴェッラ教会（現フィレンツェ本店）内で、19世紀末まで修道院薬局として多くの人々を迎えていた由緒ある一室に着想を得てデザインされました。イタリア製ベルベットを用いた深みのあるグリーンの壁面や重厚な大理石の床が、イタリアの職人技の伝統を空間に紡いでいます。さらに、温かみのあるアンティーク調の木製什器が醸し出す重厚感は、800年以上にわたり受け継がれてきたサンタ・マリア・ノヴェッラの知恵と癒しの記憶を静かに語りかけます。

サンタ・マリア・ノヴェッラ教会（現在のフィレンツェ本店）の旧薬局室

新店舗は国内最大の規模を誇り、香水やホームフレグランス、スキンケア、ホームデコレーションなどのコレクションを幅広く取り揃え、ライフスタイルにおける“香りのワードローブ”を提案するサンタ・マリア・ノヴェッラの世界観を存分に表しています。

ハンドソープやスキンケアアイテムを実際に試すことができるシンク設備「フォンス」（ラテン語で“泉”）も設置され、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会で人々に癒しを届けていた修道士たちのように、お客様一人ひとりに寄り添いながら丁寧に製品が紹介されます。“世界最古の薬局”として時を超えて受け継がれる哲学とともに、サンタ・マリア・ノヴェッラならではの癒しのひとときを体感できる店舗となっています。



また、新店舗オープンを記念して、香水のボトルにお名前や記念日の刻印を施すことができるエングレービングイベントが期間限定で開催され、その他購入者へ特別なギフトも用意されます。

職人によって刻印が施されたフレグランスボトル

【店舗詳細】

サンタ・マリア・ノヴェッラ ニュウマン高輪

オープン日：2025年9月12日(金)

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2-21-2 ニュウマン高輪 サウスエリア2階

営業時間：11:00 - 20:00(月曜日 - 日曜日)

【エングレービングイベント】

日時：2025年9月13日(土) - 15日(月・祝) 11:00-20:00 (最終受付19:00)

会場：サンタ・マリア・ノヴェッラ ニュウマン高輪

内容 : オードパルファム、オーデコロンをご購入の方にエングレービング（刻印）サービスを提供

【取り扱いアイテム】

オードパルファム、オーデコロン、ルームフレグランス、スキンケア・ボディケアアイテム、ペットアイテム、ベビーアイテム他

【オープン記念プレゼント】

税込み２万円以上買い物をされた方に香り付きワックスタブレットをプレゼント。

※数に限りがございますのでご了承ください。

【サンタ・マリア・ノヴェッラについて】

サンタ・マリア・ノヴェッラ（公式名：オフィチーナ・プロフーモ・ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ）は1221年にイタリア、フィレンツェにおけるドミニコ会修道院をそのルーツとして設立され、香水や化粧品、キャンドルなどのホームフレグランスのコレクションが高い評価を得てきました。800年を超える癒しの伝統はフィレンツェの優雅な歴史、文化と深く結びついています。現在34か国で300以上の店舗が展開され、世界で最も古い薬局として多くの人々に愛用されています。

詳しくは https://jp.smnovella.com/ をご確認ください。

