岡山から全国へ！3×3 MARVELOUS∞ 岡山大会 男女1チームずつが決勝進出を果たす

Back Dooor株式会社

Back Dooor株式会社（代表取締役：馬瓜エブリン、名古屋市昭和区）は、2025年8月30日（土）に三井アウトレットパーク倉敷にて開催された「第4回 3×3 MARVELOUS∞ 岡山予選大会」の結果をお知らせいたします。高校生による3人制バスケットボール・トーナメントとして、男子・女子両カテゴリで接戦が繰り広げられ、勝利を収めた男女各1チームが、9月15日（月・祝）に名古屋・久屋大通パークで開催される決勝大会へ進出します。

■ イベント概要

会場：三井アウトレットパーク倉敷（岡山県 倉敷市）

日時：2025年8月30日（土）

形式：3人制バスケットボール（3×3）、総当たり形式による予選。優勝チームが決勝大会へ進出。

参加校：

男子: 岡山学芸館高校、岡山工業高校、玉野光南高校

女子: 倉敷翠松高校、作陽学園高校、玉野光南高校

■ 3x3Marvelous∞とは？

全国屈指の強豪校が集結する、高校生バスケトーナメント3x3 Marvelous∞ (マーベラス エイト)。

日本一親しみやすいバスケ選手・馬瓜エブリンが中心となり企画・運営するこの大会は、今年で第4回目を迎え3人制バスケットの甲子園と言われるまでに成長。

今年のコンセプトは“決めるのはいつだって僕たちだ” 高校生が自分で選び、挑戦する、その自由と葛藤の中で成長していく姿を応援する大会です。監督もいない自由なバスケだからこそ、リーダーシップを持って楽しんでほしい！そんなエブリン選手の想いが詰まった大会となっています。

■ 試合結果

男子 (試合結果)

岡山工業 13 - 11 玉野光南(男子)

岡山学芸館 15 - 14 玉野光南(男子)

岡山学芸館 21 - 19 岡山工業

女子 (試合結果)

倉敷翠松 13 - 11 玉野光南(女子)

作陽学園 15 - 19 玉野光南(女子)

作陽学園 05 - 21 倉敷翠松

決勝大会進出チーム

岡山学芸館高等学校

倉敷翠松高等学

■ 過去の試合結果

大阪大会の試合結果は以下のようになりました。

女子（試合結果）

▪︎京都両洋 15 ― 14 大阪桐蔭

▪︎京都両洋 15 ― 21 大阪薫英女学院

▪︎大阪薫英女学院 21 ― 12 大阪桐蔭

男子（試合結果）

▪︎京都精華学園 10 ― 12 大阪桐蔭

▪︎京都精華学園 16 ― 12 東山

▪︎東山 21 ― 11 大阪桐蔭

決勝大会進出チーム

男子代表チーム：東山高等学校

女子代表チーム：大阪薫英女学院高等学校

同日に子供バスケクリニックも行われました。

今後の予定

今後は、愛知県にて最後の予選大会を行い、決勝大会を名古屋テレビ塔を背に、久屋大通パークにて行います。多くの人で賑わう中で高校生達の自由でアツく自分を表現する姿をぜひ、現地でお楽しみください。

▪︎9月13日（土）：愛知予選大会（ららぽーと愛知東郷）

▪︎9月15日（月・祝）：名古屋・久屋大通パークにて決勝大会

ライブ配信

馬瓜エブリン選手のYouTubeチャンネル『えぶの部屋』にて、各大会のライブ配信を行っております。

過去の配信もご覧いただけます。ぜひご利用ください。

8月30日 岡山予選大会 三井アウトレットパーク倉敷 https://youtube.com/live/h7-_wSrRqvQ

企業概要

名称｜Back Dooor株式会社

所在地 ｜ 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目２番３２号 STATION Ai

設立日｜2023年 1月

代表者｜代表取締役 馬瓜エブリン

事業内容｜ ライブ配信事業 /イベント事業

アプリ名｜ Fantrance(ファントランス)

アプリURL｜https://x.gd/JjkrZ

イベント名｜Marvelous∞/Marvelous W/その他

イベント動画URL ｜ Marvelous∞ https://x.gd/J5xME / Marvelous W https://x.gd/d677Q

Webサイト｜https://fantrance.com/

問い合わせ先｜info@backdooor.jp