俳優キム・ミンギ、初の公式ファンコミュニティをb.stageでオープン

2025年9月10日（水） - Netflixの話題作「呑金/タングム」で強烈な印象を残した俳優キム・ミンギが、グローバルファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/)（ビーステージ）」を通じて公式ファンコミュニティをオープンすると発表した。

キム・ミンギの公式ファンコミュニティ（mingi1122.bstage.in(https://mingi1122.bstage.in/)）は今日（10日）水曜日午後12時にオープンし、b.stageが提供する様々なコミュニケーション機能を通じてファンとの直接的なコミュニケーションを強化する予定だ。今後、b.stageを通じて告知をはじめ、グローバルファンのための公式メンバーシップ募集など様々な活動を披露する計画だ。

キム・ミンギはファンコミュニティのオープンを記念して自ら制作した挨拶映像を通じて「僕の初の公式ホームページをオープンすることになって本当に嬉しい。今後この空間によく顔を出すので、たくさん遊びに来てほしい」とファンに温かい挨拶を伝えた。

キム・ミンギは2018年tvNDウェブドラマ「言葉の温度:僕たちの19」を通じて演技活動を始めた後、tvN「女神降臨」で大衆に顔を知られるようになった。その後SBSドラマ「ラケット少年団」、tvNバラエティ「ラケットボーイズ」を通じて爽やかな少年美で関心を集めた。また、昨年5月に公開されたNetflixシリーズ「呑金/タングム」でイネ役を演じ、細やかな目と表情の演技でドラマの没入感を牽引したという評価を受けた。

所属事務所サソジヤリコンパニー の関係者は「キム・ミンギ俳優の初の公式ファンコミュニティをb.stageでオープンできて嬉しい」とし、「今後俳優が様々な作品と活動でより一層輝けるよう、ファンコミュニティを中心に積極的にサポートする」と期待感を示した。

b.stageの関係者は「デビュー以来着実に成長・発展している次世代有望株俳優キム・ミンギが、今後b.stageを通じてグローバルファンダムとより近くコミュニケーションを取りながら成長できるよう、全面的な支援を惜しまない」と述べた。

一方、b.stageはK-POPアーティストだけでなく俳優、声優、ミュージカル、コメディなど様々なジャンルでファンコミュニティを構築し、グローバルファンダムプラットフォームとしての地位を確立した。現在約900のアーティスト及びブランドIPと共に運営されており、今後もファンとアーティストが国境とジャンルの境界を越えて繋がれるよう、体験設計とサポートを継続的に強化していく計画だ。