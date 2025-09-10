RPAの構築・運用が容易に可能な自律型AIエージェント「exaBase だれでも自動化」β版の提供開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズのグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、本日より、事前登録を行った企業を対象にRPAの構築・運用が容易に可能な「exaBase だれでも自動化」β版の提供を開始いたします。本サービスは、自律型AIエージェントを活用し、IT技術に不慣れな人でも簡単にRPAを構築できる環境を提供します。自然言語でのメンテナンスが可能となり、業務負荷を軽減しながら、現場から出てくる様々な自動化アイデアの実現を目指します。

☑︎exaBase だれでも自動化β版の提供開始

当社は、2025年6月4日にexaBase だれでも自動化β版の利用受付開始を発表し*1、150以上の企業よりお申し込みいただきました。それらの企業では、RPAの専門的知識が必要であることを起因とするRPA構築・運用者不足やメンテナンス負荷が課題となっており、AIエージェントなど最新のテクノロジーを活用した解決が急務となっている現状が浮き彫りとなりました。

当社は、受付企業への exaBase だれでも自動化β版の提供を開始するとともに、利用企業からのフィードバックを元に、より現場の業務に合わせた機能追加や改善を行ってまいります。また。正式版は2025年内の提供開始を予定しており、本日より正式版の優先トライアルの申込を開始します。

▼優先トライアルは製品サイトよりお申込みいただけます。

（ exaBase だれでも自動化の正式版提供開始後のトライアルのご案内となります。）

https://wp.exawizards.com/arpa/2025003

☑︎活用事例の一例

１．勤怠データから未入力対象者へのリマインド通知の自動化

・勤怠データファイルをダウンロードし、社内クラウドにアップロード

・ファイルをコピーし、開く

・未入力データのみをフィルターし、ユーザーが一意になるように重複を削除してデータ化

・Teamsで未入力者に対してメッセージを送る

２．見積書作成の自動化

・見積書に必要な事項を入力したExcelファイルを開く

・データを読み取り、見積書テンプレートに自動で転記

・PDFで出力

・メールに添付して担当者に連絡

３．メールで受領する請求書データの取得と台帳への転記の自動化

・メールツールより請求書を検索

・該当メールからPDFをダウンロードし社内クラウドにアップロード

・PDFを生成AIによってOCR読み取りし、テキストをデータ化

・請求管理台帳の最終行に転記

上記の活用事例の一部を動画でご覧いただけます。

▼操作記録機能でかんたんRPAシナリオ構築

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=QXkpKcjSBvw ]

▼メールの請求書をOCRで読み取り、Excel台帳に転記

☑exaBase だれでも自動化の特徴

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tpaYwF5QUws ]

（１）見せるだけで構築

自動化したい業務を人が普段通りに操作することでAIに学習させ、自動でRPAを構築できます。

（２）伝えるだけで変更

業務の変更が発生した際に自然言語で依頼するだけで、業務を理解しているAIが変更対応を行います。

（３）承認だけでエラー修正

システムのUIが変わってもAIが自動で修正します。人は修正内容を承認するだけで最小限のメンテナンスでRPAの運用が可能です。

（４）セキュリティ面でも安心

一般的なブラウザ操作エージェントとは異なり、実行の承認機能を持たせています。AIエージェントが意図しない動作を行わないように、人が承認することで各アクションの実行が行われます。

*1 RPAの運用課題を解決する自律型AIエージェント 「exaBase だれでも自動化」のβ版利用受付開始(https://exawizards.com/archives/30223/)（2025年6月4日付リリース）

☑ウェビナーのご案内

2025年9月25日に開催するウェビナーの中で、本サービスに関する詳細をご紹介します。

・タイトル：月刊 生成AIニュース 2025年9月 AIの最新情報とビジネスのトレンドが、この1時間で丸わかり！

・お申込み：https://event.exawizards.com/misc/2025123

・開催日時: 2025年9月25日（木）12：00～13：00

・参加費: 無料

・開催形式: オンライン

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL：https://exawizards.com/