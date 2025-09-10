障がいのあるお子さまとそのご家族をパークへご招待 ドリームデイ・アット・ザ・ズー ２０２５ in アドベンチャーワールド ９月１１日（木）から参加者・ボランティアの募集を開始します！
２０２５年１１月５日（水）、アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）にて、『ドリームデイ・アット・ザ・ズー』を開催し、障がいのあるお子さまとそのご家族を貸切のパークへご招待いたします。つきましては、参加希望者の募集を開始いたします。また、この素敵な一日をともに創るSmileサポーター（ボランティア）も募集いたします。
【ドリームデイ・アット・ザ・ズー２０２５ in アドベンチャーワールド 開催概要】
■日時
２０２５年１１月５日（水） 午前１０時００分～午後５時００分
※ご招待の方向けの１日貸切営業です。
■会場
アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）
■主催
和歌山ドリデイ実行委員会
■イベント内容
・ご協賛、ご支援をいただく団体・企業の皆様によるイベントやブース出展
・イルカ、クジラのパフォーマンス「マリンライブ『Smiles』」
・動物とのふれあい体験
・サファリワールド
・手話通訳士が帯同するイベント、アトラクション など
■参加者募集について
〇対象
１８歳以下の障がいのあるお子さまとそのご家族
※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病・障がいがあり支援が必要な方
※２００６年１１月５日生まれまで有効
※和歌山ドリデイ実行委員会が定めるご家族の定義
血縁や親等、実際の婚姻を問わず「家族として認識している範囲」（支援者、日常的にケアしてくれている方も含みます。）
〇定員
１,２００組 ４,８００名 ※定員を超えた場合は抽選といたします。
〇応募方法
（１）WEB応募
２０２５年９月１１日（木）午前１０時００分～９月１８日（木）午後５時００分まで
公式ホームページ内、応募フォームよりご応募ください。 URL：https://aws-dream.com/
（２）郵送応募
２０２５年９月１１日（木）～９月１８日（木）当日消印有効
応募用紙を印刷して必要事項をご記入の上、簡易書留にてご応募ください。
応募用紙：https://www.aws-s.com/assets/pdf/doriday2025-entry.pdf
郵送先 :〒649-2201 和歌山県西牟婁郡⽩浜町2399 アドベンチャーワールド内 和歌山ドリデイ実行委員会 宛て
〇当選発表
結果に関わらず、２０２５年９月下旬にお知らせいたします。
【新たな取り組み】～より安心して楽しんでいただくために～
本イベントでは、聴覚に障がいのある方にも安心してご参加いただけるよう、当日は手話通訳士が帯同するイベント、アトラクションを実施いたします。どなたさまも気兼ねなく笑顔で楽しんでいただける環境づくりを目指してまいります。
■Smileサポーター（ボランティア）募集について
この素敵な一日をともに創るボランティアを募集いたします。
■募集期間
２０２５年９月１１日（木）午前１０時００分～２０２５年９月２５日（木）午後１１時５９分
■対象
イベント内容に賛同し、運営にご協力いただける高校生以上又は１６歳以上の方
※高校生の方は、必ず保護者様からの同意を得た上でご応募ください。
■募集人数
９０名
※募集人数上限に達した際、受付を終了させていただきます。
■内容
運営サポートとして、当日のパーク運営をご協力いただきます。
例：ゲスト案内（入園受付、パーク内での補助）、物販店・飲食店補助、遊技施設補助、サファリツアー案内 等
※具体的な活動業務は、事務局で振り分けさせていただきます。
■応募方法
公式ホームページ内、応募フォームよりご応募ください。
URL：https://aws-dream.com/
【Smileサポーターご参加までの流れ】
申し込みフォームより応募いただき、和歌山ドリデイ実行委員会が開催する説明会・研修（オンライン）に参加いただきます。
説明会：イベント開催に込めた想いや、ボランティア内容の詳細をお伝えいたします。
研修 ：ゲストとの接し方やイベント当日の流れをお伝えいたします。
※説明会・研修ともに質疑応答の時間を予定しておりますので、事前に疑問や不安を消化していただき、当日の活動にご参加いただくことが可能です。
※説明会・研修の参加は必須となります。
◆説明会（オンライン）日時
１０月 ３日（金）午後 ７時００分～
１０月 ４日（土）午前１０時００分～
１０月 ５日（日）午後 ５時００分～
◆研修（オンライン）日時
１０月２５日（土）午前１０時００分～
１０月２６日（日）午後 ５時００分～
１０月２７日（月）午後 ７時００分～
◆イベント当日
１１月 ５日（水）午前８時００分～午前８時５０分 受け付け
午前９時００分～午後５時３０分 イベント運営など、活動時間
和歌山ドリデイ実行委員会について
全国からイベント主旨にご賛同いただいた企業・団体の方と「和歌山ドリデイ実行委員会」を立ち上げ、活動しております。
【ドリームデイ・アット・ザ・ズーとは】
障がいのあるお子さまとそのご家族を動物園・水族館に招待し、気兼ねなく楽しいひと時を過ごしてもらうための国際的なプログラムです。１９９６年にオランダのロッテルダム動物園から始まりました。
閉園後の動物園・水族館にご家族を招待することから、「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」という名称で世界中に広まりました。本イベントは、日中開催の為「ドリームデイ・アット・ザ・ズー」と名称を変更して開催いたします。