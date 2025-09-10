初来日から50周年！QUEEN × メディコム・トイ社のコラボレーションで世界初となるミュージシャン・モデルのBE@RBRICK スピーカーが！本日9/10から発売！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズBE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth(R) Speaker “QUEEN” プロダクト画像商品パッケージ画像

1975年4月17日木曜日18時25分頃、JAL61便にて羽田に到着し、初めて日本の地に降り立ったQUEEN。その時から生まれたバンドと日本のファンの間の様々な伝説は既に半世紀を迎え、今も尚、多くのファンを魅了して止まない。

(C) QUEEN productions Ltd

そんな初来日50周年となる今年2025年5月には、QUEENの新しいオフィシャル・マーチャンダイズ・サイトが正式オープン、QUEENの名作アルバムのジャケット・デザインを使用したオフィシャルTシャツの販売を開始。第二弾商品として、日本が世界に誇るメディコム・トイ社の大ヒット商品BE@RBRICKにスピーカーを搭載したBE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth(R) Speaker “QUEEN” の発売が告知され話題となったが、遂に本日9月10日、午後9時（21時）10分よりオーダー開始となる。価格は91,000円（税込）。

「音楽を纏う」をコンセプトに展開しているAmplifierの洋楽ラインとして新たに立ち上げたINTERNATIONAL by Amplifierからリリースされるこの商品は、ミュージシャン・コラボレーション企画としては世界初となる。商品詳細等については、下記サイトをチェック。

QUEEN オフィシャル・マーチャンダイズ・サイト

https://queen-onlinestore.jp/(https://queen-onlinestore.jp/)

今年の秋には、あの世紀の大名曲「ボヘミアン・ラプソディ」と、それを収録した傑作アルバム『オペラ座の夜』発売から50週年を迎えるのを記念して、世界中で多種多様なリリース／イベントが企画されている。このサイトでも、様々な記念グッズの発売を予定しているので、そちらにも注目してほしい。

【商品仕様】

BE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth(R) Speaker “QUEEN”

頒布価格:91,000円（税込）

●全高約280mm

●20,000時間以上に及ぶ開発期間を経て完成した●Bluetooth(R) 5搭載

●周波数範囲：90Hz-20,000Hz(-6dB)

●Rinaro独自開発の「QUAD’360(TM)」全方位オーディオ テクノロジー

●USB-C充電ケーブル付属: 5V/2A

●取り換え可能な充電式バッテリー

●1.5時間充電で連続6時間再生

●音量やサウンドトラックを手首のローテーションでコントロール可能

●重さ870g

【関連リンク】

●メディコム・トイ公式

https://www.medicomtoy.co.jp/

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

（株）ソニー・ミュージックレーベルズ ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル