ソニーストア 福岡天神が企画し、株式会社リーボが監修した動画スタジオが店内にオープン

株式会社リーボ

◆概要

2025年8月20日、ソニーストア福岡天神のリニューアルに伴い、店舗内に新たな動画スタジオがオープンしました。

この動画スタジオは、ソニーストア福岡天神が企画し、映像制作会社・株式会社リーボ(https://reevo.jp/)（本社：福岡市）が監修。「クリエイターの部屋（Creator’s Room）」をコンセプトに設計されています。

動画スタジオでは、クリエイターが自室で商品撮影や映像制作、YouTube配信を行っているかのようなシーンを再現。撮影から編集までのリアルな制作風景を体験できる空間となっています。さらに、プロの現場で使用される映像制作用カメラCinema Line（シネマライン）シリーズの新商品などを展示し、来場者は実際に手に取って機材を体感することができます。

編集・配信デスクエリア

収納エリア

機材棚

撮影ブース

今回の空間ディレクションを手がけたのは、株式会社リーボ取締役であり、自身も映像クリエイターとして活動する園田和彦。広告映像やドラマ制作で培った演出力を空間デザインに応用し、ソニーストア福岡天神と連携しながら「機材を購入したその先にあるクリエイターズライフを想像できる場所を作りたい」という思いを込めて構築しました。園田自身がクリエイターだからこそ描ける“リアルな制作環境”が再現されており、訪れる人が自身のクリエイティブな未来を重ね合わせられる空間となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tsvuT_O2TpE ]

◆展示機材

＜プロフェッショナルカムコーダー＞

・FX6

・FX3

・FX2

・FX30

＜レンズ交換式VLOGCAM＞

・ZV-E1

・ZV-E10II

＜デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ一式＞

＜レコーディングマイク＞

・C-80

＜モニターヘッドホン＞

・MDR-CD900ST

＜グラスサウンドスピーカー＞

・LSPX-S3

＜ステレオレコードプレーヤー＞

・PS-LX310BT



◆OPENING PARTY

ソニーストア 福岡天神とリーボは、動画スタジオのオープンを記念して、OPENING PARTYを共同開催いたします。

当日は福岡・九州を拠点に活動するクリエイターたちが集い、トーク・展示・交流を通じて、映像文化の新たな広がりを体感いただけます。来場は無料、どなたでもご参加いただけます。

日時：2025年9月19日（金）20:00～23:00

会場：ソニーストア 福岡天神

入場料：無料

参加フォーム : https://forms.gle/37LmzfKHVR2oGXL67

プログラム内容

・クリエイタートークショー

新設された動画スタジオを舞台に開催。

このスタジオは「クリエイターの部屋（Creator’s Room）」をコンセプトにしており、その場で行うトークショーでは、ゲストクリエイターとしてUssiy（牛坂京介）氏と、あああつし氏を招き、自身の制作環境やこだわり、作品が生まれるまでのプロセスについて語ります。まさに“クリエイターの部屋”に入り込んだような臨場感のなかで、普段は聞けない制作の裏側に触れられる特別な時間です。



ゲストクリエイター

Ussiy（牛坂京介）氏

1994年福島県生まれ。映像クリエイター、YouTuber。2020年に株式会社FLAGを設立。スタジオジブリ製作『風になって、遊ぼう。』や、竹中直人主演映画DAUGHTER、福島県公式CMなど様々なジャンルの映像を手がけるほか、Sonyやジブリパーク、アサヒビール、BMW MINIなどとYouTuberとしてのタイアップも数多くこなす。また、京都芸術大学「映像コース」にて講師を務めるなど、多角的に活動中。

＜YouTubeチャンネルUssiyFilms＞

https://www.youtube.com/Ussiy_Films

＜株式会社FLAG＞

https://flag-inc.com/

あああつし氏

和歌山県生まれ福岡在住のスマホ動画クリエイター。TikTokやInstagramなどSNS総フォロワー数約400万人。スマホ1台で実現する撮影・編集技術を発信し、地域や自然の魅力を切り取る表現で注目を集める。テレビ番組「ヒルナンデス」「世界一受けたい授業」への出演、講演やセミナー登壇など多方面で活躍。

＜あああつし公式WEBサイト＞

https://aaatsushi.com/

・写真展 & ZINE 配布

会場内に福岡在住のクリエイターの部屋を撮影した写真を展示。リアルな制作環境を切り取った写真とともに、ZINEとしても配布予定です。福岡の多彩なクリエイティブライフを感じていただけます。

・交流イベント（Networking Party）

ゲストクリエイター、来場者同士が自由に語り合える交流の場。ドリンク片手に気軽にクリエイター同士の輪が広がる、カジュアルでオープンな時間をご用意しています。





【株式会社リーボWEBサイト】

https://reevo.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リーボ

担当：松尾龍馬, 村田紘子

メールアドレス：info@reevo.jp