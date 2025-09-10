ERPC、Solana 専有 ShredStream Metal Ryzen とベアメタルサーバーのデータソース直結プレミアムラインがシンガポールで完売御礼

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、シンガポール（SGP）リージョンにおけるプレミアムラインのうち、専有 ShredStream Metal Ryzen とベアメタルサーバーが完売となったことをお知らせします。

日頃より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

シンガポールがいま最速志向のお客様に選ばれる背景

シンガポールはアジアの通信ハブとして最適なロケーションであり、主要都市（香港、ジャカルタ、ホーチミンなど）との往復遅延が低く、国際的な金融・通信トラフィックの中心地として機能しています。さらに Jito Blockengine のシンガポール拠点も存在し、Solana にとって極めて重要なネットワーク拠点です。

近年、アジアではバリデータ設置を奨励するステーキングプールの動き、Web3 イベントの増加、Solana プロジェクト数の拡大など、あらゆる要素が重なり合って成長が加速しています。その結果として東京リージョンも先日完売し、今回シンガポールでもプレミアムラインが完売となりました。アジアにおける Solana 需要の強さを象徴する出来事です。

ShredStream は UDP による超高速ストリーミングである一方、長距離伝送ではデータロスや遅延ばらつきの影響を受けやすくなります。データソースと同一ネットワーク内にリソースを設置することが最も有効な対策であり、外部インターネットを経由しないゼロ距離の設計によって、理論上最速かつ最安定の環境を構築できます。今回の完売は、この設計思想が現場の要件に合致した結果です。

プレミアムラインの特長

専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムは、ShredStream のデータソースと同一ネットワークにデプロイされています。受信経路から外部経路を排し、共有エンドポイントの混雑や遠距離ルーティングの揺れを回避することで、ストリーム受信時の遅延とばらつきを根本から抑制します。月額 599 ユーロの構成で、ゼロ距離のデータパスを前提としたリアルタイム処理、HFT、ブロック観測用途で高い評価をいただいています。

アプリケーション向けベアメタルのプレミアム構成は、Ryzen 9950X プレミアム（16 コア、最大 5.7GHz、128GB DDR5、月額 320 ユーロ）と、SLV Metal App+ プレミアム（Ryzen 7950X、16 コア、最大 5.7GHz、128GB ECC DDR5、1.92TB NVMe×2、25Gbps×2、月額 240 ユーロ）をラインナップ。いずれもプレミアム ShredStream と組み合わせることで同じデータセンターかつ同一ネットワークで運用し、受信から処理、送出までの総遅延をまるごと削る設計です。

在庫・ご案内

シンガポールのプレミアムメタルおよび専有 ShredStream Metal Ryzen プレミアムは完売となりました。

現在、ニューヨークにわずかに残数があるのみで、その他主要リージョン（東京、フランクフルト、アムステルダム、ロンドン、ソルトレイクシティ）はすべて完売となっています。

仕入れは継続強化しており、入荷確定次第、ウェイトリスト順に Discord のプライベートチャットでご連絡します。

このプレミアムラインは常に数量限定で需要が高く、取り合いとなるリソースです。数週間待ちであればまだ早い方で、今後は数ヶ月待ちになることが見込まれます。比較的手に入りやすい今のうちに、ウェイトリストへのご参加をおすすめします。

購入、ウェイトリスト登録、各種ご相談は Validators DAO 公式 Discord よりお問い合わせください。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC が解決する課題

私達は、Solana の実運用における「速さ」と「安定」を阻害する要因を徹底的に解消するため、ゼロ距離志向のネットワークと専用インフラを自社で構築してきました。

ShredStream、同一ネットワーク内のアプリ用ベアメタル、Geyser gRPC の運用までを一貫して最適化し、レイテンシの最小化とばらつき抑制を追求しています。

- 一般的なRPC環境で発生しがちなトランザクション失敗やレイテンシ変動- 多くのインフラプロバイダーによる性能制限- ネットワーク距離が通信品質に与える影響の大きさ- 小規模プロジェクトほど高品質インフラへアクセスしづらい状況

今後もシンガポールをはじめ各地域で供給を強化し、最速の Solana 実運用環境をより多くのプロジェクトへお届けします。

引き続き ERPC および Validators DAO をよろしくお願い申し上げます。

- ERPC公式サイト：https://erpc.global/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR