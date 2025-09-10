工場DXを推進する製造業向けセキュアネットワークパッケージ「BizDriveファクトリーネットワーク」を提供開始

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（以下「NTT東日本」）は、不安定なネットワークに起因した通信トラブルやサイバー攻撃のリスクの増加、管理の複雑化といった製造業の現場が抱える課題に対し、工場ネットワークの設計から構築・運用支援まで一体的に提供するセキュアネットワークパッケージ「BizDriveファクトリーネットワーク」（以下、本ソリューション）※1を2025年9月16日（火）より提供開始します。現場環境に最適な機器の選定と、ネットワークとセキュリティの統合設計により、QCD（品質・コスト・納期）向上とDX推進を後押しします。

※1 詳細はこちらを参照ください。

https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-factory-network/

1. 背景

近年、製造業では、生産現場におけるアナログ業務の多さや高齢化による人材不足、技術継承の難しさといった課題が顕在化しており、生産性向上と業務効率化を図るため、DXの推進が急務となっています。

その実現には、ファクトリーオートメーションの推進やIoT機器の導入のみならず、安定したネットワークインフラの整備が不可欠です。しかし、実際の生産現場では、適切な機器選定やネットワーク設計がなされておらず、不安定な通信に起因して生産ラインが一時的に停止してしまうなどの事象が頻発しています。また、外部ネットワークに接続される機器の増加により、サイバー攻撃のリスクも高まっています。実際に国内外の生産現場で、ランサムウェアによる操業停止などの被害事例が報告されており、セキュリティ対策は全ての工場にとって喫緊の課題となっています。

NTT東日本ではこのような状況を踏まえ、お客さまの課題に応じてネットワークのアセスメントから整備・運用までを一元的に支援する、セキュリティを意識したトータルパッケージサービスの提供を開始します。

2. ソリューション概要

本ソリューションは、BizDriveシリーズ※２の一つとして、工場ネットワークのアセスメントから設計・構築・運用支援までワンストップで提供します。NTT東日本が長年培ってきたネットワーク構築のノウハウを活かし、「止まらない」「乱れない」「侵入させない」をコンセプトとした強固なネットワークを各工場の実情に応じて柔軟に構築します。

加えて、本ソリューションは、お客さまの課題に応じたカスタマイズが可能です。また、セキュリティの観点に留まらず、ネットワークとセキュリティを一体的に設計・構築することで、お客さまのDXの推進を支援します。

※2 BizDriveシリーズ…BizDriveシリーズとは、NTT東日本がお客さまの課題に合わせて提供するソリューション群の総称です。地域に根差して活動してきた中で培った技術や現場力・ノウハウといったアセットを活用して、お客さまのニーズに応じて“ちょうどいい”課題解決ソリューションを提供します。https://business.ntt-east.co.jp/content/bizdrive-series/

3. 本ソリューションの特長および導入メリット

特長１. 工場環境に応じた適切なネットワークを設計

耐環境性に優れ、産業用プロトコルに対応した製品を採用することで、現場の状況に即したIT/OT統合を実現し、高い可用性を備え工場全体のデータ一元管理を可能にするネットワークを構築します。

特長２. 工場内における無線環境の構築・高度化

事前のアセスメントに基づき、安定した無線環境を構築することで、製造工程の効率化や現場の働き方改革を後押しします。

特長３. 工場の実情に応じたセキュリティ対策

サポート切れのOSや工場固有の脆弱性に対応した、現場に最適なセキュリティ対策を提供することでサイバー攻撃のリスクから設備と情報を守ります。

特長４. ネットワークの可視化による管理強化

「工場ネットワークの管理を担うことになったが構成が不明」、「ネットワーク機器が無許可で接続されており管理ができていない」などのネットワーク管理部門の課題に対し、現状のネットワーク構成とリスクを可視化します。

4. 提供開始日

2025年9月16日（火）

5. 提供料金

お客さまの環境やご要望により料金が変動しますので、詳しくは当社営業担当者もしくは問い合わせフォームまでお問い合わせください。

6. 今後の展望

NTT東日本は、本ソリューションの提供を通じて製造業が抱える課題の解決や生産性の向上に貢献することで、国内の企業、さらには地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

今後は、製造業におけるDX推進をさらに加速させるとともに、現場のニーズに即したソリューションのラインナップ追加なども継続的に検討していきます。

7. 本ソリューションで取り扱うメーカー様からのコメント

・TXOne Networks Japan合同会社 代表執行役員社長 近藤 禎夫

TXOne Networksは、OT環境に特化したサイバーセキュリティ企業として、貴社の「BizDriveファクトリーネットワーク構想」に深く共感しております。当社の「Elementシリーズ」「Stellar」「Edgeシリーズ」は、産業用制御システムとOT環境を保護し、現場レベルでの可視化・防御・運用性の向上を実現します。当社の製品がBizDriveファクトリーネットワークの「止まらない・乱れない・侵入させない」というコンセプトに貢献できることを誇りに思います。

・Moxa Japan合同会社社長 Charles Chen

貴社が展開するBizDriveファクトリーネットワークにおいて、当社の産業用イーサネットスイッチや無線APなどが採用されたことを大変光栄に思います。今後も、製造業の現場におけるネットワークの可用性と拡張性を支えるパートナーとして、安心・安全なOTネットワークの実現に貢献してまいります。

・フォーティネットジャパン合同会社 社長執行役員 与沢 和紀

フォーティネットは、グローバルで実績のあるセキュリティプラットフォームを提供しており、OTとITの融合が進む製造業においても、堅牢なネットワーク防御を実現しています。貴社のBizDriveファクトリーネットワークにおいて、業界をリードするFortiGateをはじめとするセキュリティ製品が採用されたことを歓迎いたします。今後も、ゼロトラストを基盤としたセキュリティアーキテクチャの構築を通じて、製造業のDXを支えてまいります。

8. 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

当社営業担当者もしくは下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。

https://form.business.ntt-east.co.jp/a?formId=pf3881inq&type=A(https://form.business.ntt-east.co.jp/a?formId=pf3881inq&type=A)