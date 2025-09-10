マリオット・インターナショナル、グローバルグループ「ENHYPEN」とのコラボレーションアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE」を発表！

マリオット・インターナショナル画像：W大阪アフタヌーンティー

マリオット・インターナショナル（本社：米国 メリーランド州、代表取締役兼 CEO：アンソニー・カプアーノ）の受賞歴を誇る旅行プログラムMarriott Bonvoy （マリオット ボンヴォイ）(https://www.marriott.com/ja/default.mi)は、グローバル グループENHYPEN（エンハイプン）とのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE（エンチャンテッド・バイト）」を日本国内8軒のホテルにて10月1日より提供いたします。また、本日よりご予約の受付を開始いたします。

「EN-CHANTED BITE」は、ENHYPENのアイコニックな“ヴァンパイア”コンセプトを洗練された形で表現した特別なアフタヌーンティーです。ネーミングには、グループ名の “EN-” を取り入れるとともに、ヴァンパイアを象徴する “Bite” と、アフタヌーンティーのように一口サイズのスイーツを楽しむ “ひと口” の意味を重ね合わせた言葉遊びが込められています。 シックでどこか謎めいたニュアンスを帯び、ENHYPEN特有のコンセプトを深く取り入れています。漆黒と深紅を基調としたティーセットは、シネマティックなエレガンスと豊かな味わいを融合し、ムーディでスタイリッシュな体験を演出。アフタヌーンティーを通して、ハイファッションのノワールを思わせる芸術的な表現で、ファンの感性に響く没入型のストーリーテリングをお楽しみいただけます。

開催概要

● 名称：「EN-CHANTED BITE」 アフタヌーンティー

● 開催ホテル

1. ウェスティンホテル東京(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview/)／ザ・ラウンジ & ザ・バー

提供期間：10月1日（水）～12月31日 (水)

価格：8,300円～（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-lounge/reserve?menu_lists%5b%5d=68b7bf6505fb06d52cead16b&utm_source=mbv_edm)

2. ウェスティンホテル横浜(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/dining/)／ロビーラウンジ

提供期間：10月1日（水）～11月30日 (日)

価格：9,800円～（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-yokohama-lobby-lounge/reserve?menu_lists%5b%5d=68b7a282f7830fe98bd96095&utm_source=mbv_edm)

3. シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyosi-sheraton-grande-tokyo-bay-hotel/overview/)／ガレリアカフェ

提供期間：10月1日（水）～10月31日 (金)

価格：5,000円（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/galleriacafe-sheratontokyobay/reserve?menu_lists%5b%5d=68b7bd2b05fb06d52ceacf73&utm_source=mbv_edm)

4. コートヤード・バイ・マリオット名古屋(https://www.marriott.com/ja/hotels/ngocy-courtyard-nagoya/overview/)／THE LOUNGE

提供期間：10月1日（水）～11月16日 (日)

価格：7,500円（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/courtyard-nagoya-thelounge/reserve?menu_lists%5b%5d=68bb7f3a5d340e6b502572aa&utm_source=mbv_edm)

5. W大阪(https://www.marriott.com/ja/hotels/osaow-w-osaka/overview/)／LIVING ROOM

提供期間：10月1日（水）～11月30日 (日)

価格：8,000円（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/w-osaka-living-room/reserve?menu_lists%5b%5d=68ba69f57d0a1f3205fe29d0&utm_source=mbv_edm)

6. JWマリオット・ホテル奈良(https://www.marriott.com/ja/hotels/osajw-jw-marriott-hotel-nara/rooms/suites/)／ラウンジ＆バー フライングスタッグ

提供期間：10月1日（水）～11月30日 (日)

価格：7,843円（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/jw-marriott-hotel-nara-flying-stag/reserve?menu_lists%5b%5d=68be58f21a0ef4c236813566&utm_source=mbv_edm)

7. シェラトングランドホテル広島(https://www.marriott.com/ja/hotels/hijsi-sheraton-grand-hiroshima-hotel/dining/)／ロビーラウンジ「＆More by Sheraton」

提供期間：10月1日（水）～12月19日 (金)

価格：7,200円（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratonhiroshima-lounge/reserve?menu_lists%5b%5d=68b6945efbc851e49d14fad7&utm_source=mbv_edm)

8. ザ・リッツカールトン・福岡(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/fukrz-the-ritz-carlton-fukuoka/hotel-stories/)／DIVA

提供期間：10月1日（水）～11月14日 (金)

価格：8,600円～（税サ込）

概要：予約(https://www.tablecheck.com/ja/shops/diva-ritzcarltonfukuoka/reserve?menu_lists%5b%5d=68be9fac8389a376c64a3bbb&utm_source=mbv_edm)

※提供内容・価格・予約方法は各ホテルにより異なります。詳細は各ホテル公式予約サイトをご確認ください。

アフタヌーンティーをお楽しみいただいたゲストの皆様には、コースターに加え、ENHYPENメンバー7名からのオリジナルメッセージカードが付属したラゲージタグを、特典としてご用意いたします。

※来店先着順、なくなり次第終了。

※メンバーはお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルの受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスであり、世界各地で会員の皆様に真新しい目を見張るような体験をお届けします。Marriott Bonvoyが展開する30以上の比類なきブランドポートフォリオは、世界で最も記憶に残るようなデスティネーションにおいて評価の高いおもてなしを提供しています。会員の皆様は、オールインクルーシブリゾートやプレミアムホームレンタルを含むホテルおよびリゾートでの宿泊と、提携クレジットカードでの毎日のお支払いでポイントをご獲得いただけます。また、将来の宿泊およびMarriott Bonvoy Moments(https://moments.marriottbonvoy.com/en-us)（マリオット ボンヴォイ モーメンツ) をはじめとする数々の体験や、パートナーを通じたMarriott Bonvoyブティックでの上質な製品のご購入にポイントをご利用いただけます。Marriott Bonvoyのモバイルアプリでは、心穏やかに旅行ができる高度なパーソナライゼーションとコンタクトレスな体験をお楽しみいただけます。Marriott Bonvoyについての詳細情報や無料会員登録については、https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。

ENHYPENについて

Mnetの超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した、JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなる7人組グローバルグループ。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初のトリプルミリオンセラーを突破。今年6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』はENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。さらに、現在進行中の3回目のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、キャリアハイ更新を続けている。