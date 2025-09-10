【BLファンなら読まなきゃ損!?】BL大好きリスちゃんが、オススメのBLを熱烈に紹介するコラム、カフレ・ラ・ロズレにて好評連載中♪
リスちゃんのBL紹介コラム 第20回【進め、ススメ！名きのすゝめ】
美少年＆年下ワンコ攻めが大好物のBLオタク「リスちゃん」が、情熱たっぷりにオススメ作品を紹介するコラムが、BL情報ページ Coffret La Roseraie（カフレ・ラ・ロズレ）(https://roseraie.tokyo/pages/coffret)にて好評連載中。
9月10日（水）に、最新回となる第20回【進め、ススメ！名きのすゝめ】を公開しました。
抱腹絶倒のラブコメディが読みたい！
明るく楽しめるハピエンBLで元気をもらいたい！
でも、ドキドキするような大人の展開も楽しみたい！
──そんな欲張りなBLファンにぴったりの回です。
リスちゃんコラム 第20回 :
https://roseraie.tokyo/pages/coffret_r_20
コラムだけの可愛いリスちゃんの直筆イラストも見逃せません！
筆者：リスちゃん
美少年と年下ワンコ攻めが性癖のBLオタク。
創作BLも手掛け、X(旧Twitter)のフォロワーは1.5万を超えるメスお兄さんの伝道師。
BL読むならLa Roseraie(ラ・ロズレ)！無料登録でお得がたくさん！
BLを思う存分楽しみたい、BLの世界だけに浸りたい、そんなBLファンにオススメなのが、BL作品のみを取り扱う BL専門電子書籍サービス La Roseraie(ラ・ロズレ)(https://roseraie.tokyo/)
無料会員登録で、BL電子書籍購入に使えるポイント、全電子書籍が70％オフクーポンなど、お得で嬉しい特典がたくさん！
ラ・ロズレ無料会員登録こちら :
https://roseraie.tokyo/pages/about_laroseraie
BL情報ページ Coffret la Roseraie(カフレ・ラ・ロズレ)
カフレ・ラ・ロズレでは、 BL情報サイト「ちるちる」監修「オリジナル特集」、リスちゃんコラム「オススメBL紹介」、天城れの先生「BLオタクコミックエッセイ 」など、ここでしか読めないBLコンテンツが盛りだくさん！
※コンテンツは一部です。
カフレ・ラ・ロズレはこちら :
https://roseraie.tokyo/pages/coffret
ぜひ、BL電子書籍サービスLa Roseraie(ラ・ロズレ) 、BL情報ページ Coffret la Roseraie(カフレ・ラ・ロズレ) で、存分にBLを堪能してください。
