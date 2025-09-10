人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブプロダクション』より、秘密結社holoXの女幹部「鷹嶺ルイ」がfigmaになって登場。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『figma ホロライブプロダクション 鷹嶺ルイ』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



■figma ホロライブプロダクション 鷹嶺ルイ




【製品情報】


□参考価格：13,800円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：マックスファクトリー


【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：マックスファクトリー(内田亮)


制作協力：浅井真紀



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
























人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブプロダクション』より、秘密結社holoXの女幹部「鷹嶺ルイ」がfigmaになって登場！


・表情パーツ：「笑顔」「ウインク顔」「目閉じ笑顔」


・オプションパーツ：「がんもとつみれ・つくね」「サングラス付き前髪」ほか



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C) COVER



【店舗情報】


