ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『figma ホロライブプロダクション 鷹嶺ルイ』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
■figma ホロライブプロダクション 鷹嶺ルイ
【製品情報】
□参考価格：13,800円(税込)
□発売日：2026年8月予定
□ブランド：マックスファクトリー
【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：マックスファクトリー(内田亮)
制作協力：浅井真紀
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
人気バーチャルYouTuberグループ『ホロライブプロダクション』より、秘密結社holoXの女幹部「鷹嶺ルイ」がfigmaになって登場！
・表情パーツ：「笑顔」「ウインク顔」「目閉じ笑顔」
・オプションパーツ：「がんもとつみれ・つくね」「サングラス付き前髪」ほか
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C) COVER
【店舗情報】
