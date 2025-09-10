ゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』、岩倉圭二氏監修のフィギュアがもらえる新イベント「生化獣大変異」が9月10日より開催！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、2025年9月10日(水)より、新イベント「生化獣大変異」を開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、遺伝子を組み合わせてオリジナルの「生化獣」を創造する新たな体験と共に、イベント限定のオリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」をはじめとする豪華報酬を獲得できます。

■イベント概要：遺伝子を合成し、45種類の「生化獣」を解放せよ！

本イベントでは、プレイヤーは「生化獣の遺伝子」と「アイテム」を自由に組み合わせて合成し、新たな生化獣を創造します。生成される生化獣は全45種類。特定の生化獣を初めて解放すると報酬が手に入る「図鑑」機能もあり、コンプリートを目指す楽しみも味わえます。

合成を行うことで得られる「創造値」によるランキングも開催。上位50名には、特別なランキング報酬が贈られます。

■イベント開催期間

ポイント獲得期間： 2025年9月10日(水) 9:00 ～ 9月16日(火) 8:59 (JST)

合成期間（ランキング集計）： 2025年9月10日(水) 9:00 ～ 9月17日(水) 8:59 (JST)

ランキング報酬受け取り期間： 2025年9月17日(水) 9:00 ～ 9月19日(金) 8:59 (JST)

■目玉報酬はオリジナルフィギュア！豪華報酬を手に入れよう！

本イベント最大の目玉は、ランキング上位者や合成報酬として獲得できる、本作オリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」です。その他にも、オリジナルグッズセットや、「レジェンドヒーローの欠片」など、プレイヤー必見の豪華報酬を多数ご用意しています。

■主な報酬

・オリジナルフィギュア「ゾンビハンター - ジェイデン」

・『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』オリジナルグッズセット

・レジェンドヒーローの欠片

・その他、ゲーム内豪華アイテム多数

■イベントの参加方法

イベント期間中、ログインやデイリータスクの達成、初回シェアなどで「合成ポイント」を獲得できます。また、ゲーム内アイテム「ゴールド」を使用して特定のパックを購入することでもポイントが加算されます。集めたポイントを使って生化獣の合成に挑戦しましょう。

■合成ポイントの獲得方法

毎日イベントページにアクセス： 10ポイント

デイリータスクAPが80到達： 10ポイント

生化獣を合成し、1日1回初回シェア： 10ポイント

ゴールドを使用して特定のパックを購入

※詳細なルールはゲーム内イベントページをご確認ください。

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・対応OS：iOS/Android/Amazon/Steam

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。