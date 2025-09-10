ホライズン14株式会社の株式取得（子会社化及び孫会社化）に関するお知らせ～出退店サービス・M&A仲介サービスとのシナジーを創出～

株式会社シンクロ・フード

株式会社シンクロ・フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤代真一、東証プライム市場：3963）は、2025年９月10日開催の取締役会において、ホライズン14株式会社（以下、ホライズン14社）の株式取得により子会社化することを決議し、同日株式譲渡契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本株式取得に伴い、ホライズン14社の完全子会社である株式会社イデアル（以下、イデアル社）は、当社の孫会社となります。

株式取得の背景・目的

当社は、創業以来、飲食店経営者・開業希望者を支援するメディアプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。2018年には株式会社ウィットをグループに迎え、飲食業界に特化したM&Aサービスにも進出。店舗物件探しから、内装会社マッチング・求人・居抜き売却・M&A等、店舗の開店から閉店まで幅広い領域をカバーする経営支援プラットフォームとして、今では飲食業界にとどまらず、多くの店舗事業者様にご利用いただけるようになりました（2025年8月末時点会員数：32.6万人）。

「多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる」というビジョンのもと、2030年3月期には、グループ売上100億円・営業利益30億円という目標を掲げており、創業以来注力してきた「店舗ビジネス領域」の成長は最重要テーマの一つと位置付けています。



ホライズン14社の子会社であるイデアル社は、商業用不動産に特化して、サブリースやレンタルサービス、賃貸管理、ビルメンテナンスから仲介まで、幅広くプロパティマネジメントサービスを提供し、着実に業績を伸ばしてきました。1都3県・駅徒歩5分以内を中心とした好立地物件のオーナーと、飲食業を中心とした店舗事業者を顧客基盤とし、専任担当による伴走型のサポートで支持を集めています。

当社と顧客基盤ならびに事業領域が近接しているイデアル社を当社グループに迎え入れることで、当社連結子会社の株式会社ウィットとのシナジー創出が可能となり、さらに中長期的には当社が運営する店舗事業者向け経営支援プラットフォーム「飲食店ドットコム」の拡張・進化にも繋がると考え、本日、ホライズン14社の株式取得に関する契約を締結するとともに、本株式取得を決定いたしました。事業のシナジーとしては、主に以下を想定しております。

- 顧客基盤活用による、店舗物件取扱数・M&A案件数の拡大、成約率向上- 当社が強みを持つ、AI・DXを活用した業務効率化・生産性向上- 当社が運営する経営支援サービスの導入推進

本取り組みを通じて

- 出退店接点を起点に、店舗経営を総合的に支援するプラットフォームの拡張・進化- 店舗事業者の成長支援を通じた、物件オーナーの安定した不動産経営の支援

を行い、店舗ビジネス業界の発展に貢献してまいりたいと考えております。

今後の予定

2025年9月30日の譲渡実行を予定しております。

ホライズン14株式会社について

所在地：東京都港区西新橋二丁目8番6号

代表者：代表取締役 安東泰志

資本金：1億円

株式会社イデアルについて

所在地：東京都渋谷区代々木二丁目４番９号野村不動産新宿南口ビル２F

代表者：代表取締役 濱恵介

資本金：6,303万円

株式会社シンクロ・フードについて

当社は、”多様な飲食体験から生まれるしあわせを、日本中に、そして世界へと広げる”というビジョンのもと、飲食店経営・運営を支援するプラットフォーム「飲食店ドットコム」を運営しています。テクノロジーを最大限に活用し、飲食店の出店開業・運営に必要な「ヒト・モノ・情報・サービス」など多様な選択肢をシンプル・スピーディに提供していくことで、飲食業界の発展・関わる人のしあわせに貢献してまいります。

【本社】 東京都渋谷区恵比寿南一丁目7番8号 恵比寿サウスワン3階

【代表者】 代表取締役 藤代 真一

【上場市場】 東京証券取引所プライム市場

【URL】 http://www.synchro-food.co.jp/

【運営サイト】

▼飲食店開業・運営支援のサービス

・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム（https://www.inshokuten.com/home/ ）

・飲食業界専門の求人サイト「求人飲食店ドットコム」（https://job.inshokuten.com/ ）

・飲食業界に精通した税理士事務所とのマッチング「飲食店ドットコム 税理士探し」（https://www.inshokuten.com/food-accounting/）

・SNSショート動画アルバイト求人サイト「グルメバイトちゃん」(https://gourmet-baito-chan.com/ )

▼飲食業界を超えて広がるサービス

・店舗デザインのポータルサイト「店舗デザイン.COM」（https://www.tenpodesign.com/ ）

・キッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」（https://mobimaru.com/ ）

・インテリア業界や建築業界特化型の求人情報サイト「求人＠インテリアデザイン」（https://job.tenpodesign.com/ ）

・農業の求人情報サイト「農業ジョブ」（https://agrijob.jp/ )

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社シンクロ・フード 広報 今西・大木

Mail：public-relations@synchro-food.co.jp