原沢製薬「リバイシス」 新CM発表会を開催　CMに出演の女優・菅井友香さんが登壇！

創業から100年以上の歴史を持つ原沢製薬工業株式会社(本社：東京都港区高輪、社長：原澤正純、以下「原沢製薬」)は、自社化粧品ブランド「リバイシス(REVISIS)」の新CM発表会を東京某所にて開催いたしました。イベントでは、TVCMを披露。会場にはCMの世界観を体感できる“ゴールドのフォトブース”も設置されました。また、新CMキャラクターを務める女優・菅井友香さんがCMで実際に使用した白色の華やかな衣装で登壇し会場を大いに魅了しました。













「原澤社長が語る、会社の歩みと『リバイシス』への想い」

イベント冒頭では、原沢製薬工業株式会社 代表取締役社長・原澤正純が登壇し、来場者への感謝を述べるとともに、同社の歴史を紹介。さらに、「製薬会社の知見を生かし、製薬会社ならではの視点で研究し、安全性も考慮し、開発した化粧品がリバイシスシリーズになります」など、 「リバイシス」に込めた想いを語りました。また、会社概要についての説明もあり、ブランドへの理解を深める時間となりました。





「『リバイシス』商品ラインナップとブランド特長のご紹介」

続いて、原沢製薬工業株式会社 EC＆コスメ事業部の松田茜より、「守る力が、あなたを強くする」がコンセプトの化粧品ブランド「リバイシス」のラインナップや商品特長について説明が行われました。2023年の発売から累計販売27万5000枚を突破した「薬用３Dマスク」は、３Dの立体製法で首元までしっかりとケアし、有効成分「ナイアシンアミド」でシワ改善＆美白の効能効果を日本で初めて取得し製品化に成功した超人気商品。22年に発売された「モイスチュアアイシート」は、お客様の声から生まれた「今までケア出来なかった部分をケアする」製品で、目元や眉間、シートを少し広げれば口元にも使用できる形状で人気とのこと。

「肌本来の強さと美しさに着目し、こだわり抜いた構造と美容成分レシピをお届けできるような化粧品シリーズになっております」とブランドコンセプトを説明しました。









「もしタイムスリップできるなら？ 菅井友香さんの意外な答えや、お肌との『会話』に会場も笑顔」

イベントでは、新CMの撮影エピソードや日頃のスキンケア習慣について、菅井友香さんとのトークセッションも行われました。撮影で苦労した点や、CMの「守る力が、あなたを強くする」のコンセプトにあわせ多忙な日々の中で心がけていることについて語るとともに、実際に使用した「リバイシス」の感想も披露。「モイスチュアアイシート」は毎日、「薬用３Dマスク」は「週一回のぜいたく」として使用しており、「普段からお肌と会話というか、化粧水とかを塗るときに、なるべく話しかけるようにしています。『あ、モチモチ！』『ありがとう』とか。愛情を注ぐと、お肌も応えてくれるような気がして」と独自の肌との付き合い方を紹介して、会場を和やかな雰囲気に包みました。

さらに、「もしタイムマシンがあったとして、過去・未来どちらの自分に会いたいですか？」という質問には、「未来も気になるんですけど、ネタバレになっちゃうんで過去に行きたいです」と回答。「もう１回小学生になって、記憶はそのままに授業を受けたい。あと、家族旅行とかもう１回楽しみたいなと思います」と意外？な願望を語りました。

また、欅坂46で初代キャプテンを務めるなどした過去の自分に対しては「グループ時代、悩んでいた時もあったんですけど、『自分の感覚とか予感を信じていいんだよ』と伝えたいかも。『頑張ってれば良いことが待ってるよ』と」と、素直な思いを口にし、会場を和やかな雰囲気に包みました。









「時計モチーフで描く“年齢に負けない美しさ” 菅井友香さん出演の新CM」

新CMでは、「守る力が、あなたを強くする」をコンセプトに「薬用3Dマスク」「モイスチュアアイシート」の二つの商品にフィーチャー。ゴールドを基調とした高級感あふれる空間で撮影し、菅井さんが時計のオブジェに乗り、リバイシスが時間の経過とともに、変化していく肌に寄り添ってくれる存在であることを表現しました。時計というモチーフを通じて、時間を味方につけ、年齢に負けない守る美しさを追及する女性たちを応援しています。

「会場を彩った“ゴールドのフォトブース”来場者が撮影を楽しむ姿も」

当日の会見場には、「リバイシス」の新CMの世界観を表現したフォトスポットコーナーや、菅井友香さんのパネルが設置され来場者を喜ばせました。また、リバイシス商品の体験コーナーも大好評。登壇した菅井さんも最後に「ぜひ皆様にもいち早く体験していただけば。CMの中でしている（左手をほおに添える）『リバイシス』というポーズがすごくお気に入りです。みなさまにもぜひリバイシスポーズをしていただけたら嬉しいです」と呼び掛けていました。









出演者情報

菅井友香(すがいゆうか)





生年月日：1995年11月29日（29歳）

出身地：東京都

血液型：AB型

身長：165㎝

趣味：乗馬、馬グッズの収集、観劇、自然めぐり

レギュラー：

・文化放送 「菅井友香の＃今日も推しとがんばりき」

・カンテレ 「競馬BEAT」

・テレビ東京都 「開運！なんでも鑑定団」

2015年、欅坂46の1期生オーディションに合格し、2016年4月6日、「サイレントマジョリティー」でCDデビュー。

2017年、初代欅坂46のキャプテンに任命される。

2020年には舞台『飛龍伝2020』で初主演を務め、女優として活動するほか、幼少期より習っていた馬術を活かし、日本馬術連盟「馬術スペシャルアンバサダー」に5年連続で就任。

2022年、東京ドーム公演をもってグループから卒業。

卒業後は、女優として様々な舞台やミュージカル、映像作品などに出演の幅を広げている。