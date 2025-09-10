9月1日「防災の日」、防災食に関する意識調査を実施。「美味しくない」「賞味期限管理が大変」が2大課題。

株式会社NINZIA

あたらしい食のカタチをつくるテクスチャ・エンジニアリング・スタートアップ株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役：寄玉昌宏）は、2025年9月1日の「防災の日」に、全国の会社員・公務員300名を対象に「防災食(備蓄食)に関するアンケート」を実施しました 。

その結果、防災食に対して「賞味期限管理が大変」(53%)、「美味しくない」(48.67%)というネガティブなイメージが定着していることが明らかになりました 。さらに、職場の備蓄食に関しては、保管場所を「知らない」(39.67%)、「備蓄していない」(35%)を合わせると約7.5割に達し 、多くの職場で防災備蓄が有効に機能していない実態も浮き彫りになりました。

『NINZIA BOSAI』は、これらの課題を「見せる」「味わう」「植物性」という3つのコンセプトで解決し、持続可能な防災備蓄の実現を目指します 。

調査の背景

2025年9月1日の「防災の日」を迎え、改めて防災への意識が高まる中、多くの企業で従業員の安全確保を目的とした備蓄が進められています 。しかし、その備蓄が従業員に正しく認知され、災害時に本当に機能するのか。また、備蓄食に対して「美味しくない」「管理が大変」といったイメージが根強くあり、有効な備蓄方法である「ローリングストック」の妨げになっていないか 。本調査は、これらの実態と意識の両面を把握することを目的に実施しました。

調査結果詳細

■備蓄食（防災食）のイメージ（複数回答）

賞味期限管理が大変： 53%

美味しくない： 48.67%

欲しいものがない： 17.67%

どこに売っているかわからない： 15%

アレルギーなどの理由で、食べられ ない食材が使われている：2%

■職場の備蓄食の保管場所の認知状況

知らない： 39.67%

備蓄していない： 35%

知っている： 25.33%

調査概要

調査名: 防災食(備蓄食) に関するアンケート

調査期間: 2025年09月01日～2025年09月01日

調査対象: 全国の22歳以上65歳以下の会社員(正社員)・公務員(教職員を除く)の男女

サンプル数: 300

調査機関: 自社調査

会社概要

株式会社NINZIA （ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

本店 650-0035 神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

大阪オフィス&ラボ 555-0011 大阪市西淀川区竹島2丁目6番18号 ガリレイグループ本社ビル内MILAB

NINZIA BOSAIについて

近年、SDGs/ESGの取り組みが推進される一方、自治体の全備蓄量の4分の1が消費期限切れで廃棄されているとも言われ、防災食の「隠れ食品ロス」が社会課題になりつつあります。企業や自治体は在庫を定期的に入れ替える「ローリングストック」を推進しているものの、期限緒近い食品をフードバンクに寄付するといった受動的な対応策に留まっています。

「NINZIA BOSAI」は、すべての製品を完全植物性とすることで常温でも油脂が固まらず、防災食に求められる機能と普段から食べたくなる濃厚な味付けを両立。また、NINZIAのテクスチャエンジニアリング技術によって、肉や麺といったこれまでの植物性レトルト製品では再現の難しかった食感を実現していきます。

NINZIAについて

大阪・関西万博でプロトタイプを世界初公開した、「グルテンフリー×完全植物性うどん」

私たちは、ただの健康食品企業でもプラントベース企業でもなく、食感創成に特化した日本発の技術と素材の企業です。日本の伝統技術である蒟蒻の食物繊維をもちいて、誰もが食を自由に楽しめる世界を生み出すための製品と技術を開発しています。

人が食事をするのは、栄養をとるためだけでなく、食べる行為そのものが楽しいからである、と私たちは考えます。一方、糖尿病や高血糖、肥満、アレルギー等、食の制限を持つ人は世界に多数おり、そういった「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、当社は食物繊維の働きに着目。特にユニークなふるまいをする日本古来の植物性ヘルシー食材蒟蒻の食物繊維「グルコマンナン」を用いた結着成型と食感創成の技術開発を通じて、世界の人々が制限なく「食べる」を楽しむために日本発の食品技術をより多くの国や地域に提供します。

NINZIA PASTEについて

当社独自素材NINZIA PASTE（ニンジャペースト）は、通常の蒟蒻を固めきらずにペースト状に保つことに成功した次世代蒟蒻素材です。血糖値の上昇を抑制する特殊な機能性、通常のグルコマンナンとは異なるのど越しの良さ、プロテインのような熱凝固性と、氷温下での凝固性、レトルトに耐える強固で不可逆なゲルの物性など、様々なユニークな特性を持っています。水飴や砂糖を代替したヘルシースナック、より衛生的なプラントベースドシーフードやヴィーガンミート、よりおいしい防災食など、世界中のあらゆるジャンルの食品関連企業と協働し、様々な「次世代食のカタチ」を作ります。

NINZIAの紹介動画

Tokyo Innovation Base（TIB）における実証事業

