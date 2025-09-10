TikTok Shopに特化した国内初・最大級のライブコマース専用拠点

株式会社ＣＲＥＯＫ

株式会社CREOK（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：桜井 吉男）は、プロロジスが運営する都市型物流施設「プロロジスアーバン東京錦糸町1」にて、2025年9月8日、ライブコマース専用拠点「CREOK LAB（クレオクラボ）」のお披露目会を開催いたしました。

CREOK LABは、TikTok Shopに特化した国内初かつ最大規模のライブコマース専用施設として、ブランドやクリエイター、パートナー企業に向けた新たな基盤を提供いたします。

■ CREOK LABの特長

- 専用スタジオ完備：照明・音響を備えたライブコマース専用スタジオ、ブランドの世界観を再現可能な個別ブース

- ワンストップ支援：スタジオ貸出・ライブ配信・キャスティング・運用代行・広告枠提供・成果報酬型プランまで網羅

- 拡張可能な設備：床面積約980平方メートル に15ブースを設置。需要増に応じ、20ブースへ拡張予定

- 将来構想：物流機能を内包し、配信から発送までを一貫提供する体制へ発展予定

■ 市場背景とCREOKの実績

TikTok Shopは2025年6月30日に日本国内でサービスを開始。

わずか2か月で市場は急成長を遂げており、成長率はグローバルでもトップ水準にあります。

CREOK自社が運営するアパレルアカウントで、8月のGMVは2500万円に達し、日商でも既に120万円を達成しました。

CREOK自社調べでは、8月におけるTikTok Shopプラットフォーム全体での月間GMV（商品取引高）が13.5億円に達しており、成長率を維持すれば年内に1,100億円規模に達する可能性も見込まれています。

桜井 吉男 CEOは、TikTok Shopを「まさに化け物プラットフォーム」と評し、

「売れるかどうか不確かな時代に、“確かに売れる仕組み”を作る」と述べ、今後の市場拡大への強い意欲を示した。

■ 関係者からのコメント

- TikTok Shop Japan ゼネラルマネージャー 執行役員 邱 開洲 氏

「日本市場はTikTok Shopグローバルの中でも極めて高い成長率を示しています。CREOK LABの開設は、ブランドやクリエイターの成功を加速させる重要な拠点になるでしょう。CREOKを公式なTikTok Shopパートナーと認定し、協業を強化していきたいと考えています。」

- プロロジス マネージングディレクター 上席執行役員 中村 明夫 氏

「当施設は多目的利用を想定して設計されていましたが、ライブコマース基地としての活用は画期的です。引き渡しから1か月での設備構築は驚異的なスピードであり、今後のEC進化を象徴する事例になると期待しています。」

■ 今後の展開

CREOK LABは、単発のプロモーションに留まらず、ブランドとクリエイターが共に発展するエコシステムを構築することを目指しています。

中長期的なパートナーシップを前提に、持続可能な支援体制を整え、新しい消費トレンドや市場の開拓に挑戦してまいります。

披露目会の終盤には、プロロジス、クレオク、オセアグループ、TikTok Shop、東通建物の関係者が登壇し、テープカットが行われました。新拠点の門出を祝い、業界発展と協業の深化が期待されています。

【施設概要】

- 名称：CREOK LAB（クレオクラボ）- 所在地：東京都墨田区錦糸町（プロロジスアーバン東京錦糸町1内）- 面積：約980平方メートル- ブース数：15ブース（順次20へ拡張予定）- 主な機能：ライブコマース専用スタジオ／撮影ブース／レンタルスタジオ／プロモーションスペース

【会社概要】

- 社名：株式会社CREOK- 所在地：東京都江東区毛利2-9-20- 代表者：代表取締役 CEO 桜井 吉男- 事業内容：TikTok Shop運営支援、ライブコマースインフラ提供、ブランドコンサルティング- 公式サイト：https://creok.co.jp/