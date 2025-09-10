TVアニメ『男女の友情は成立する？（いや、しないっ!!）』より新商品が発売！
TVアニメ『男女の友情は成立する？（いや、しないっ!!）』より洋菓子店の制服を着た日葵＆凛音の新商品が発売！ つながるアクリルスタンドなど可愛い商品を多数取り揃えております！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4219
【注文受付期間】
・2025年9月10日(水)18:00～9月25日(木)23:59
【発送予定日】
・2025年11月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ
価格 : 660円（税込）
種類数：全2種
SNS風キーホルダー
価格 : 各1,210円（税込）
種類数：全2種
アクリルスタンド
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全4種
つながるデカアクリルスタンド
価格 : 各2,200円（税込）
種類数：全2種
ブロマイドセット
価格 : 各880円（税込）
種類数：全1種
※8枚セット
【権利表記】
(C)2024 七菜なな/KADOKAWA/だんじょる製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売