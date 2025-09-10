TVアニメ『男女の友情は成立する？（いや、しないっ!!）』より新商品が発売！

写真拡大 (全5枚)

株式会社コンテンツシード

TVアニメ『男女の友情は成立する？（いや、しないっ!!）』より洋菓子店の制服を着た日葵＆凛音の新商品が発売！ つながるアクリルスタンドなど可愛い商品を多数取り揃えております！


ぜひこの機会をお見逃しなく！



【販売詳細】


・通販サイト「THEキャラ」


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4219


【注文受付期間】


・2025年9月10日(水)18:00～9月25日(木)23:59


【発送予定日】


・2025年11月上旬～下旬以降順次発送




【製品情報】



カンバッジ

価格 : 660円（税込）


種類数：全2種






SNS風キーホルダー

価格 : 各1,210円（税込）


種類数：全2種






アクリルスタンド

価格 : 各1,320円（税込）


種類数：全4種






つながるデカアクリルスタンド

価格 : 各2,200円（税込）


種類数：全2種






ブロマイドセット

価格 : 各880円（税込）


種類数：全1種


※8枚セット






【権利表記】


(C)2024 七菜なな/KADOKAWA/だんじょる製作委員会



