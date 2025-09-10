通販一元管理システム「GoQSystem」が「TikTok Shop」との連携をスタート！
株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」において、ショート動画ECとして急成長中の「TikTok Shop」との連携を開始いたしました。
「TikTok Shop」での受注管理にお困りの店舗様は、この機会にGoQSystemによる業務効率化をご検討ください。
機能概要
■「TikTok Shop」との連携を開始
この連携により、「TikTok Shop」の受注データをGoQSystemに自動で取り込み、他モール（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど）と一括でまとめて処理できるようになりました。
作業の二重入力や手間のかかる手作業を削減し、業務効率化とミス防止を実現します。
主な機能とメリット
■複数チャネルの一括管理が可能に
主要モールやカートとあわせて、TikTok Shopの注文もひとつの画面でまとめて管理。
出荷・在庫管理が一元化できます。
■送り状のまとめ発行に対応
TikTok Shopを含むすべてのモールからの注文情報をもとに、送り状を一括で作成・出力。
出荷作業の効率が大幅にアップします。
ご利用料金
本機能は、以下のオプション料金でご利用いただけます。
【店舗追加】
初期費用10,000円／月額費用5,000円（税別）
詳細は以下よりご確認ください。
https://goqsystem.com/plan
GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？
GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。
モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、
人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！
■さらに便利な自働処理
・フォローメールも自動送信
・商品ごとに自動振り分け
・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更
たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、
人の判断を再現するフローも完全自動でOK！
■自動化のメリット
・作業の約80%を自動化
・人的ミスや工数を削減
・お客様一人ひとりに合わせた対応も自動でできる
1つの設定から簡単に始められるので、初めての方でも安心です。ぜひお試しください！
今後の展望
GoQSystemでは今後も、対応モール・カートのさらなる拡充と機能強化を通じて、
通販事業者様の業務改善と売上最大化を引き続きサポートしてまいります。
資料ダウンロード :
https://goqsystem.com/pamphlet/
株式会社GoQSystem
GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。
全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。
■「GoQSystem」公式Webサイト
https://goqsystem.com/
【会社概要】
株式会社GoQSystem
所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F
設立 ： 2009年2月25日
事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業
代表者 ：代表取締役 藤本 卓治
企業サイト：https://goq.co.jp/