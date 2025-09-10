通販一元管理システム「GoQSystem」が「TikTok Shop」との連携をスタート！

株式会社GoQSystem

株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、クラウド型の通販一元管理システム「GoQSystem」において、ショート動画ECとして急成長中の「TikTok Shop」との連携を開始いたしました。

「TikTok Shop」での受注管理にお困りの店舗様は、この機会にGoQSystemによる業務効率化をご検討ください。

機能概要

■「TikTok Shop」との連携を開始

この連携により、「TikTok Shop」の受注データをGoQSystemに自動で取り込み、他モール（楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなど）と一括でまとめて処理できるようになりました。

作業の二重入力や手間のかかる手作業を削減し、業務効率化とミス防止を実現します。

主な機能とメリット

■複数チャネルの一括管理が可能に

主要モールやカートとあわせて、TikTok Shopの注文もひとつの画面でまとめて管理。

出荷・在庫管理が一元化できます。

■送り状のまとめ発行に対応

TikTok Shopを含むすべてのモールからの注文情報をもとに、送り状を一括で作成・出力。

出荷作業の効率が大幅にアップします。

ご利用料金

本機能は、以下のオプション料金でご利用いただけます。

【店舗追加】

初期費用10,000円／月額費用5,000円（税別）

詳細は以下よりご確認ください。

https://goqsystem.com/plan

GoQSystemが叶える“80%以上を自動化できる”自動処理とは？

GoQSystemは、通販業務で発生するルーティン作業を自動で処理する仕組みを提供しています。

モールやカートを問わず、全注文の80%以上を自動化できるため、

人的ミスの削減・工数の短縮・コストカットを一気に実現できます！

■さらに便利な自働処理

・フォローメールも自動送信

・商品ごとに自動振り分け

・注文個数や、都道府県に応じて配送方法を自動変更

たとえば、「送り状番号が入ったらメール送信＆ステータス変更」といった、

人の判断を再現するフローも完全自動でOK！

■自動化のメリット

・作業の約80%を自動化

・人的ミスや工数を削減

・お客様一人ひとりに合わせた対応も自動でできる



1つの設定から簡単に始められるので、初めての方でも安心です。ぜひお試しください！

今後の展望

GoQSystemでは今後も、対応モール・カートのさらなる拡充と機能強化を通じて、

通販事業者様の業務改善と売上最大化を引き続きサポートしてまいります。

資料ダウンロード :https://goqsystem.com/pamphlet/

株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地 ：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立 ： 2009年2月25日

事業内容 ：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者 ：代表取締役 藤本 卓治

企業サイト：https://goq.co.jp/