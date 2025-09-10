帰った瞬間いい香りで気分もアガる ドアを開けると自動でアロマを噴霧して香る『振動検知式アロマディフューザー』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『振動検知式アロマディフューザー』を9月10日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004741

本製品は、振動を検知して自動で噴霧する振動検知式のアロマディフューザーです。

好きなアロマオイルをボトルにセットするだけ。

ドアの開閉などの振動を感知するとアロマが噴霧し、玄関やクローゼットを開けた瞬間に心地よい香りが広がります。

サイズは幅30.9×奥行34.6×高さ86.7(mm)と手のひらサイズ。

3種類のアクセサリーが付属し、壁掛け・吊り下げ・車内など多彩な場所に設置可能。

また、定期的に噴霧するタイマーモードも搭載しており、使い方に合わせて香りを演出できます。

バッテリー内蔵でコードレス。持ち運びもでき、室内から車、アウトドアまで幅広く活躍します。（※）

置き型のルームフレグランスは消費が激しい。玄関を開けた瞬間に好きな香りを感じたい。

そんな方におすすめの『振動検知式アロマディフューザー』です。

（※：高温になる可能性がある場所(車内・直射日光の当たる場所等)に保管や放置しないでください）

＜製品特長＞

■振動を検知して自動でアロマを噴霧

■必要な時だけ香りが広がり、アロマの無駄な消費を防止

■定期的に噴霧するタイマーモードも搭載

■壁掛け用アダプタ・シリコンフック・ストラップ付属で設置自由度が高い

■水なしタイプで、オイルをそのまま使用可能

■バッテリー内蔵でコードレス

＜仕様＞

・サイズ／幅30.9×奥行34.6×高さ86.7(mm)

・重量／約60g

・電源／USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)

・バッテリー／リチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh

・稼働時間／連続30時間以上 ※使用環境により異なります

・ボトル容量／12ml

・ケーブル長／約1m

・材質／本体：アルミ合金 ボトル：ガラス

・セット内容／本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅159×奥行780×高さ45.5(mm)

・パッケージ込み重量／約160g

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2025/9/10

・型番/JAN／SDKC25ASL / 4580060603442

振動検知式アロマディフューザー

[販売価格] 3,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004741

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp

■サンコー直営店舗

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB03-5297-5783