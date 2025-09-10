【名古屋プリンスホテル スカイタワー】「Noel スイーツ＆ランチブッフェ」「Noel a Hokkaido～海と大地の贈り物～」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、名古屋を一望することができる31階のレストラン「Sky Dining 天空」にてランチブッフェ「Noel スイーツ＆ランチブッフェ」と、ディナーブッフェ「Noel a Hokkaido～海と大地の贈り物～」を2025年11月7日(金)から12月25日(木)まで開催いたします。

ディナーブッフェ「Noel a Hokkaido～海と大地の贈り物～」

名古屋の街並みがより一層輝きを増す季節、心躍るクリスマスに華やかで心ときめくブッフェをご用意いたしました。旬の食材や北海道のご当地メニューを味わえる料理に加え、パティシエが一つ一つ心を込めて仕上げたこだわりのスイーツも勢ぞろい。名古屋の絶景とともに心地よい高揚感に包まれる特別なひとときをお楽しみいただけます。

ディナーブッフェは、クリスマスを彩るメインディッシュ付き（おとなの方のみ）。前半期間はローストチキン、後半期間は「国産牛のステーキ トリュフソース ～星降る夜の贈り物～」または「甘鯛とオマール海老の白ワインソース ～聖夜の輪舞～」からお選びいただけます。その他、パフォーマンスコーナーで提供する、国産牛の炙り肉寿司・噴火湾産たらこの天婦羅をはじめ、ボイル蟹、海幸丼、帆立と海老のグラタンなどシェフこだわりのバラエティ豊かなメニューを取り揃えております。

遮るもののない名古屋の街並みを一望できる天空のレストランで、大切な方との心温まるクリスマスのひとときをお届けいたします。

2種から選べるメインディッシュ(12月12日～25日)

Noel a Hokkaido～海と大地の贈り物～ 概要

【期間】

１.2025年11月7日(金)～12月11日(木)

２.12月12日(金)～12月19日(金)

３.12月20日(土)～12月25日(木)

【時間】5:30P.M.～9:30P.M.(90分制)

【内容】

１.ブッフェ＋メインディッシュ「ローストチキン」

２.ブッフェ＋メインディッシュ（国産牛のステーキ トリュフソースor甘鯛とオマール海老の白ワインソース）＋フリーフロー

３.ブッフェ＋メインディッシュ（国産牛のステーキ トリュフソースor甘鯛とオマール海老の白ワインソース）

【料金】

１.平日 おとな：\6,500 小学生：\3,200 幼児：\2,200 土休日 おとな：\7,300 小学生：\3,600 幼児：\2,500

２.３.全日 おとな：\9,500 小学生：\3,600 幼児：\2,500

国産牛の炙り肉寿司噴火湾産たらこの天婦羅バラエティ豊かな料理

Noel スイーツ＆ランチブッフェ 概要

【期間】2025年11月7日(金)～12月25日(木)

【時間】11:30A.M.～1:00P.M. または1:30P.M.～3:00P.M.

【料金】平日 おとな：\5,200 小学生：\2,600 幼児：\1,500 土休日 おとな：\6,000 小学生：\3,000 幼児：\1,900

Noel スイーツ＆ランチブッフェ北海道産コンデンスミルクといちごアイスのナゴプリ・モンブランパティシエこだわりのスイーツ

※ブッフェの料金には消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

◆お客さまからのお問合せ・ご予約 TEL：052-756-3102（受付時間9:00A.M.～6:00P.M.）