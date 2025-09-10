ALCANTARA(R)、フクロウ型AI ロボットで知られる「TCL Ai Me」とのパートナーシップで感動のシネマティック空間まで包括展示

アルカンターラTCL Home Theater Preview with Alcantara

メイド・イン・イタリーの高品質マテリアルとして世界中で高い評価を得ているALCANTARA(R)

は、CES 2025 で世界初のモジュラーAI コンパニオンロボット「TCL Ai Me（アイミー）」を成功裏にデビューさせたTCL とのパートナーシップを継続し、世界最大の家電・コンシューマーエレ

クトロニクス展示会として知られるIFA Berlin 2025（9 月5 日～9 日開催）において、イノベーション、イタリアンデザイン、そして感動体験を融合した新たな展開を発表しました。

IFA（Internationale Funkausstellung/国際ラジオ・家電見本市）は、1924 年から続く歴史ある展示会で、Samsung、LG、Sony、Bosch、Miele、TCL、Hisense など世界のテクノロジーリーダーが最新のイノベーションを披露する国際的なプラットフォームです。

今回のIFA Berlin 2025 には、138 カ国から21 万5,000 人以上が来場し、業界関係者から一般の

技術愛好家まで幅広い参加者が集まりました。

IFA Berlin 2025 では、ALCANTARA(R)が再びTCL とパートナーシップを組み、TCL NXTHOME(TM)ゾーン内で特別な展示を行いました。このゾーンは、TCLArt の「明日のアーティストにインスピレーションを与える」というビジョンのもと、スマートホームソリューションとライフスタイル家電を融合した空間として構成。キッチンでのスマートフレッシュネス、リビングルームでのアートフルな暮らし、ホームシアターでのシネマティックサウンド、ゲーミングゾーンでの洗練されたパフォーマンス、ベッドルームでのアンビエント・ハーモニーという5 つの主要なライフスタイルシナリオにわたってTCL の完全な製品エコシステムが紹介されました。

TCL Ai Me は、現代家族のためのAI コンパニオンロボットとして開発された画期的な製品として

知られています。フクロウのような愛らしい外観を持つこのロボットは、表情豊かなデジタルア

イズ（瞬きや表情変化）と動く腕を備え、子どもから大人まで深い感情的なつながりを築くこと

を目的としています。額に搭載されたカメラとAI 技術により、家族の日常の瞬間を自動で記録・

編集してビデオログを作成したり、AI 物体認識機能で周囲の環境を理解し、セキュリティ監視も

行います。最大の特徴は「モジュラー（分離可能）」設計で、ベース部分から本体を取り外して

持ち運ぶことができ、車内のインフォテインメントシステムとの連携や、既存のスマートホーム

デバイスの制御センターとしても機能します。

感動的なマテリアル展示でシネマティック体験を完成

TCL ホームシアターエリアでは、ALCANTARA(R)が専用のインスタレーションを展示し、テクスチ

ャー、仕上げ、カラーバリエーションの魅力的なディスプレイを通じて素材の魅力を訴求。

創造的なビジョン、最先端技術、そして職人の技巧を100％メイド・イン・イタリーで実現する

ALCANTARA(R)の並外れた汎用性を表現しました。

TCL C8K TV と同じ空間に設置されたALCANTARA(R)のインスタレーションは、視覚、聴覚、触覚が一体となったシネマティックな空間を完成させ、来場者に忘れられない体験を提供していまし

た。

次世代ロボティクスでの感情的なつながりを実現

ALCANTARA(R)とTCL のコラボレーションは、TCL NXTROBOT ゾーンでも注目を集めました。

ここではTCL Ai Me Robot が中心的な役割を果たし、知性と感情的な魅力を兼ね備えたデザイン

が特徴となりました。

TCL Ai Me は、ALCANTARA(R)の卓越した技術的性能と感覚的な魅力の独特な組み合わせによって

強化され、人間とスマートデバイスとの相互作用を根本的に再定義する姿を披露しました。

テクノロジーとデザインの境界を押し広げる継続的なパートナーシップ

この継続的なコラボレーションを通じて、ALCANTARA(R)とTCL は、テクノロジーとデザインの境界を押し広げ続け、より賢いだけでなく、より表現力豊かな体験を創造しています。

両社の共通のビジョンは、革新的な技術とイタリアンデザインの美学を融合させることで、ユー

ザーに感動をもたらす製品やサービスを提供することです。

アルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）について - www.alcantara.com(https://www.alcantara.com/ja/)

1972年に設立されたアルカンターラ社（ALCANTARA S.p.A.）は、メイド・イン・イタリーの品質を誇る最高級マテリアルを提供しています。

ALCANTARA(R)はアルカンターラ社の登録商標であり、独自の技術により生み出された他に類のない優れた感覚、美しさ、機能性を兼ね備えた画期的マテリアルです。

その汎用性の高さから、ファッション、アクセサリー、自動車、インテリアデザインおよび室内装飾、家電など、さまざまな分野の一流ブランドに選ばれています。

これらの特性と、サステナビリティ（持続可能性）という観点からの絶え間ない取り組みにより、アルカンターラは現代のライフスタイルの真のアイコンとなっています。

2009年、アルカンターラ社はカーボン・ニュートラル認証を取得しました。

この目標は、生産活動から排出されるCO2を測定、削減、補償することで達成されています。

この活動の進捗状況を報告するため、アルカンターラ社は、BDO認証を受けたサステナビリティ・レポートを毎年発行しており、その内容は当社ウェブサイト（https://sustainabilityreport.alcantara.com/ja/）でも参照いただけます。

アルカンターラ社は本社をミラノに置き、生産拠点と研究開発施設はウンブリア州の中心であるネラ・モントロ（テルニ）にあります。