顔筋特化専門ジム「KTYフェイスジム」にて番組ロケ実施！

株式会社KTY

２０２５年９月７日午前8:45～9：05シューイチプレミアム特番にて、KTY先生（Katsuyo）が登場しました。この特番では、モノマネ芸人のコロッケさんとキンタローさんの新キャラ探しの旅において、KTY先生がお二人の顔の筋肉の可動域をチェックし、さらに顔筋トレーニングの指導を行いました。

顔の筋肉の新たな活用法でアンチエージング効果に期待！

KTY先生は、顔芸の達人であるお二人に対して、顔の筋肉の使い方を的確にアドバイス。視聴者が自らもトレーニングできるように、特番では実践トレーニングのVTRも紹介されました。このトレーニングは、視聴者にとっても新たな発見となり、顔の表現力を高める＆好感度UPチャンスとなったはずです。[笑顔、第一印象UP、表現力、若々しさ、コミニュケーション、QOLライフスタイル等・・・]

シューイチ出演記念キャンペーン価格で初回体験実施中！初回５０分体験が約３０％オフ

KTY先生は、2000年から5000人以上の顔のお悩みに向き合い、多くの方々のコンプレックスを解消してきました。2022年12月より表参道店にて顔筋に特化したトレーニング専門ジムをオープンし2年半で約９００名近い方に体験頂いています。多くの実績が、KTYフェイスジムの信頼性を物語っています。【９月末迄受付にて特別価格】通常初回体験１２８７０円(税込)→９８７０円(税込)です。

Katsuyo（KTY先生） 美容研究家、顔筋コーディネイター、FACEブランディング・戦略コンサルタント、美容コンサルタント、KTYフェイスジム創始者、（一社）日本顔美学協会 代表理事。 SANTA MONICA COLLEGE卒業後、2000年に外苑前でサロンを開業する。サロンの運営とともに、東洋医学概念と西洋医学解剖についての知識を深め、顔筋コーディネイト(R)︎を考案。2022年 12月に「KTY FACE GYM 表参道店」、2024年９月「KTY FACE GYM名古屋栄店」をオープン。

KTY FACE GYM 表参道店本店 https://kty-facegym.com/lp/

東京都渋谷区神宮前４-４-８村井ビル3階

KTY FACE GYM 名古屋栄店

https://kty-facegym.com/lp/nagoya.html

愛知県名古屋市中区栄4-16-27富士サカエビル8階

【本件に関する報道機関からのお問合せ先】 公式HP https://www.kty-facegym.jp

広報担当：赤坂

school@kty-method.jp