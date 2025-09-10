9/27（土）明治安田J1 第32節 新潟戦 『SDGsmile マッチ』のゲストとして「さかなクン」来場のお知らせ

株式会社ガンバ大阪

9/27（土）明治安田J1 第32節 アルビレックス新潟戦にて開催する『SDGsmileマッチ』のゲストとして「さかなクン」にお越しいただきます！



お魚の豊富な知識と経験に裏付けされたトークでギョ存知！さかなクンです。

2015年3月には東京海洋大学の名誉博士を授与されました。皆様に様々なお魚の情報や知識、美味しい食べ方や環境問題、漁業従事者の皆様とともに明日の漁業を考えていただこうと、全国各地で講演を行っています。





～未来の地球に、いいパスを。～Jリーグはサッカーがある風景を守るため、気候変動に対するアクションに取り組んでいます。（https://www.jleague.jp/climateaction/）【対象試合】9/27（土）明治安田J1リーグ 第32節 アルビレックス新潟戦 17:00キックオフ

☆イベント詳細については改めてお知らせいたします！