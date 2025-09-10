【前編】世代別700人調査：従来型（Google）×AI検索の比較で読み解く『検索の現在地2025』（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO支援実績4,300社のランクエストが提示：世代別700人で検証する従来型×AIの検索行動
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329371&id=bodyimage1】
生成AI（ChatGPT、Gemini）の普及により、情報探索は従来型検索（Google・Yahoo!）中心からAI検索の併用へと移行が進んでいます。ただし、利用状況や信頼の置き方は世代で大きく異なり、その差は「検索に何を期待するか（網羅性／要約力／即時性）」と「信頼をどう担保するか（出典・清潔感／更新性）」に起因します。
この実態を把握するため、SEO支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、10代～70代以上の男女700名を対象に調査を実施しました。従来型検索（Google・Yahoo!）とAI検索の『使い分け・信頼判断・活用シーン』の3観点でデータを整理し、世代別の行動傾向を可視化。本調査では、その結果を「検索の現在地2025」として、SEO施策およびコンテンツ設計の意思決定に資する実務的インサイトを提示します。
目次
調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
◆ 従来型検索エンジンへの依存
◆ 若年層におけるAI検索の浸透
◆ 「補完ツール」として広がるAI検索
調査2： 情報の信頼性
◆ 従来型検索への信頼の高さ
◆ AI検索の信頼度の限定性
◆ 中間的評価と不確実性
調査3： AI検索の活用場面
◆ ニュースや天気は「AI検索では限定的」
◆ 知識や勉強ではAIの手軽さが光る
◆ 若者を中心に相談相手としてのAIの存在感
◆ 「利用しない」層は依然として多数派
調査4： 従来型検索の活用場面
◆ ニュースや天気は「従来型の独壇場」
◆ 生活情報や口コミは「幅広い世代で支持」
◆ 学習や知識確認でも「従来型優位」
◆ クリエイティブや相談用途ではAIに軍配
◆ 「利用しない」層は若年層に多い
世代別インサイト総まとめ：「代替」ではなく「編成」へ
◆ 高年層は「確実性と習慣」、若年層は「対話性と即時効率」
◆ 信頼の主軸は依然「従来型」だが、評価は“相対化”へ
◆ 役割分担は「広さ＝従来型」×「深さ/親密さ＝AI」で定常化
◆ 若年層の「従来型離れ」は“置換”ではなく“分散”
◆ 主役交代を左右する3条件
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000329375/
1．情報検索の際に、従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索 （ChatGPTやGemini 等）をどのように使い分けていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329371&id=bodyimage2】
◆ 従来型検索エンジンへの依存
世代別の傾向を比較すると、高年層になるほど従来型検索エンジンのみを利用する割合が高いことが分かります。50代以降では7割を超え、70代以上では87%と圧倒的多数が従来型検索に依存している状況です。
高齢層は新しいツールへの適応よりも「確実性」や「使い慣れた操作性」を重視する傾向が強く、結果として従来型検索に偏る構図になっていると推測されます。従来型検索は膨大な情報を扱える点で信頼を集めており、まさに“安定性を重視する世代”を象徴するデータと言えます。
◆ 若年層におけるAI検索の浸透
10代や20代では従来型検索に加えてAI検索を併用したり、AI検索を中心に利用したりする割合が相対的に高くなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329371&id=bodyimage1】
生成AI（ChatGPT、Gemini）の普及により、情報探索は従来型検索（Google・Yahoo!）中心からAI検索の併用へと移行が進んでいます。ただし、利用状況や信頼の置き方は世代で大きく異なり、その差は「検索に何を期待するか（網羅性／要約力／即時性）」と「信頼をどう担保するか（出典・清潔感／更新性）」に起因します。
この実態を把握するため、SEO支援実績4,300社のランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、10代～70代以上の男女700名を対象に調査を実施しました。従来型検索（Google・Yahoo!）とAI検索の『使い分け・信頼判断・活用シーン』の3観点でデータを整理し、世代別の行動傾向を可視化。本調査では、その結果を「検索の現在地2025」として、SEO施策およびコンテンツ設計の意思決定に資する実務的インサイトを提示します。
目次
調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
◆ 従来型検索エンジンへの依存
◆ 若年層におけるAI検索の浸透
◆ 「補完ツール」として広がるAI検索
調査2： 情報の信頼性
◆ 従来型検索への信頼の高さ
◆ AI検索の信頼度の限定性
◆ 中間的評価と不確実性
調査3： AI検索の活用場面
◆ ニュースや天気は「AI検索では限定的」
◆ 知識や勉強ではAIの手軽さが光る
◆ 若者を中心に相談相手としてのAIの存在感
◆ 「利用しない」層は依然として多数派
調査4： 従来型検索の活用場面
◆ ニュースや天気は「従来型の独壇場」
◆ 生活情報や口コミは「幅広い世代で支持」
◆ 学習や知識確認でも「従来型優位」
◆ クリエイティブや相談用途ではAIに軍配
◆ 「利用しない」層は若年層に多い
世代別インサイト総まとめ：「代替」ではなく「編成」へ
◆ 高年層は「確実性と習慣」、若年層は「対話性と即時効率」
◆ 信頼の主軸は依然「従来型」だが、評価は“相対化”へ
◆ 役割分担は「広さ＝従来型」×「深さ/親密さ＝AI」で定常化
◆ 若年層の「従来型離れ」は“置換”ではなく“分散”
◆ 主役交代を左右する3条件
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000329375/
1．情報検索の際に、従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索 （ChatGPTやGemini 等）をどのように使い分けていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329371&id=bodyimage2】
◆ 従来型検索エンジンへの依存
世代別の傾向を比較すると、高年層になるほど従来型検索エンジンのみを利用する割合が高いことが分かります。50代以降では7割を超え、70代以上では87%と圧倒的多数が従来型検索に依存している状況です。
高齢層は新しいツールへの適応よりも「確実性」や「使い慣れた操作性」を重視する傾向が強く、結果として従来型検索に偏る構図になっていると推測されます。従来型検索は膨大な情報を扱える点で信頼を集めており、まさに“安定性を重視する世代”を象徴するデータと言えます。
◆ 若年層におけるAI検索の浸透
10代や20代では従来型検索に加えてAI検索を併用したり、AI検索を中心に利用したりする割合が相対的に高くなっています。